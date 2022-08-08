موندو ديبورتيفو: لا محادثات بين لابورتا وميسي من أجل العودة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 13:18

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

نفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وجود محادثات بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وليونيل ميسي من أجل العودة للنادي الكتالوني من جديد.

وارتبط اسم ميسي لاعب باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة مجددا بداية من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو وفقا للمقربين من ميسي عدم حدوث أي تواصل بين اللاعب أو ممثليه مع إدارة النادي.

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وأشار التقرير إلى أنه لم يحدث أي اتصال من قبل لابورتا لأي شخص قريب من ميسي أو العكس خلال الفترة الماضية.

وكان ميسي قد وصل إلى برشلونة أمس الأحد مستغلا العطلة الممنوحة للاعبي فريق باريس سان جيرمان بعد افتتاح الدوري الفرنسي.

وسجل ميسي هدفين في فوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون مقابل في افتتاحية الدوري.

ورحل ميسي عن برشلونة قبل بداية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع الفريق لينضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما لم يستطع النادي الإسباني تسجيله في قائمته بسبب أزمة المستحقات.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل ويحق له وللنادي الفرنسي التمديد لعام آخر.

يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت سابقا أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة طلب من لابورتا إعادة ميسي الصيف المقبل إلى صفوف النادي.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني هذا الموسم مساء السبت أمام رايو فايكانو.

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