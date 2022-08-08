مدير بايرن يرد على تقارير ارتباط ساني بـ مانشستر يونايتد

أوضح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن التقارير التي أشارت إلى إمكانية رحيل ليروي ساني هذا الصيف ليست صحيحة.

وألمحت بعض التقارير إلى إمكانية عودة ساني إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد.

وقال حميديتش عن ذلك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "هذه الأخبار ليست حقيقية".

وأضاف "ساني لاعب مهم بالنسبة لنا، لذلك ليس هناك ما يقال عن هذا الأمر".

ساني لعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ في صيف 2020.

قبل أسابيع، أفادت جريدة بيلد الألمانية أن ساني لم يعرض نفسه على ريال مدريد كما أشيع.

وذكرت تقارير صحفية أن وكلاء ساني عرضوا اللاعب على ريال مدريد.

وأوضحت بيلد أن هذه الشائعات ليست صحيحة.

بايرن نجح هذا الصيف في ضم ساديو ماني ونصير مزراوي وريان جرافنبرخ وماتياس دي ليخت وماتيس تيل.

كما جدد عقد سيرجي جنابري.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة.

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