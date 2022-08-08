لاجازيتا ديلو سبورت: رويز أتم اتفاقه مع سان جيرمان.. وموقف نابولي

أتم فابيان رويز لاعب نابولي اتفاقه مع فريق باريس سان جيرمان ليتبقى الاتفاق بين الناديين لحسم الصفقة.

وينتهي تعاقد الإسباني رويز مع نابولي في صيف 2023 ويحتاج النادي الإيطالي إلى بيعه بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده خوفا من رحيله مجانا دون استفادة مادية لنابولي.

وكشف ألفريدو بيدولا صحفي لاجازيتا ديلو سبورت أن رويز لاعب وسط نابولي وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع نادي باريس سان جيرمان.

ويسعى باريس سان جيرمان لحسم الصفقة في سوق الانتقالات الجاري بدلا من الحصول على اللاعب مجانا الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى رغبة نابولي في الحصول على 30 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة.

وعرض باريس سان جيرمان ضم رويز مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمكافآت.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يتابع أخبار الصفقة في انتظار إتمامها لأن ذلك سيفسح الطريق لرحيل لياندرو باريديس وهو هدف البيانكونيري.

وانتقل رويز إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018.

ولعب الدولي الإسباني 166 مباراة مع نابولي في مختلف المسابقات وسجل 22 هدفا وصنع 15 آخرين.

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