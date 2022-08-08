عودة إلى الوطن بعد 11 عامًا.. سيليسين يرحل عن فالنسيا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

ياسبر سيليسين - نيميخين

أعلن نادي نيميخين الهولندي عن تعاقده مع ياسبر سيليسين قادمًا من فالنسيا الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم سيليسين إلى نيميخين بعقدٍ يمتد لمدة 3 سنوات، مقابل مليون يورو وفقًا لتقارير صحفية.

وصرّح سيليسين عبر الموقع الرسمي لـ نيميخين: "أنا سعيد للغاية بالعودة لمنزلي".

وأكمل: "عشت مغامرات رائعة في العشر سنوات الماضية، والعودة لـ نيميخين الآن بمثابة التزيين المثالي للكعكة".

وتابع: "لم أنته بعد، نيميخين يعمل على مشروع جميل وأود أن أكون جزءًا منه، مع خبرتي آمل أن أضيف شيئًا للفريق. أنا متشوق للبدء".

فيما قال تيد فان ليفين المدير الرياضي: "ياسبر حارس مرمى بإمكانيات رائعة، إنه الأفضل في هولندا".

وأضاف: "لو استطع نيمخين انتداب حارس بهذا الحجم، فلا يجب أن نشعر بالشك أبدًا. لم نكن نبحث عن حارس مرمى، بل حارس المرمى هو من وجدنا".

وأكمل: "ماتيس براندرهورست (حارس الفريق) قام بعمل رائع في نيميخين وحصد لنا العديد من النقاط، لكننا رأينا فرصة عظيمة، وتلك هي قوانين كرة القدم، نحن سعداء بعودة ياسبر".

ويعود سيليسين إلى نيميخين بعد 11 عامًا من مغادرته، إذ بدأ فيه مسيرته الكروية.

ولعب سيليسين لاحقًا لـ أياكس أمستردام، وبرشلونة، وفالنسيا.

وخاض سيليسين 57 مباراة بقميص فالنسيا، لكنه خسر مكانه الأساسي للجورجي جيورجي مامارداشفيلي.

وسبق لـ سيليسين الفوز بالدوري الهولندي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين.

ويمتلك سيليسين 63 مباراة دولية مع منتخب هولندا، وتألق في كأس العالم 2014 وقاد الطواحين للمركز الثالث.

وعاد سيليسين مؤخرًا لصفوف المنتخب تحت قيادة لويس فان خال وظهر في دوري الأمم الأوروبية بشهر يونيو الماضي.

واحتل نيميخين المركز 11 في الدوري الهولندي الموسم الماضي بعد صعوده من القسم الثاني.

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