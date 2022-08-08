عودة إلى الوطن بعد 11 عامًا.. سيليسين يرحل عن فالنسيا
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 11:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيميخين الهولندي عن تعاقده مع ياسبر سيليسين قادمًا من فالنسيا الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية.
ياسبر سيليسين
النادي : فالنسيا
وانضم سيليسين إلى نيميخين بعقدٍ يمتد لمدة 3 سنوات، مقابل مليون يورو وفقًا لتقارير صحفية.
𝑱𝒂𝒔𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒖𝒊𝒔 🏟️
Jasper Cillessen tekent een contract voor drie jaar in de Goffert!❤️💚🖤
Lees hier het hele persbericht! ➡️ https://t.co/Uw69kcFAGU pic.twitter.com/pqzCqTUnrN— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 8, 2022
وصرّح سيليسين عبر الموقع الرسمي لـ نيميخين: "أنا سعيد للغاية بالعودة لمنزلي".
وأكمل: "عشت مغامرات رائعة في العشر سنوات الماضية، والعودة لـ نيميخين الآن بمثابة التزيين المثالي للكعكة".
وتابع: "لم أنته بعد، نيميخين يعمل على مشروع جميل وأود أن أكون جزءًا منه، مع خبرتي آمل أن أضيف شيئًا للفريق. أنا متشوق للبدء".
𝐇𝐢 𝐉𝐚𝐬𝐩𝐞𝐫!👋🏼#CILLESSEN2025 pic.twitter.com/4jpdzHtaPy— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 8, 2022
فيما قال تيد فان ليفين المدير الرياضي: "ياسبر حارس مرمى بإمكانيات رائعة، إنه الأفضل في هولندا".
وأضاف: "لو استطع نيمخين انتداب حارس بهذا الحجم، فلا يجب أن نشعر بالشك أبدًا. لم نكن نبحث عن حارس مرمى، بل حارس المرمى هو من وجدنا".
وأكمل: "ماتيس براندرهورست (حارس الفريق) قام بعمل رائع في نيميخين وحصد لنا العديد من النقاط، لكننا رأينا فرصة عظيمة، وتلك هي قوانين كرة القدم، نحن سعداء بعودة ياسبر".
✍🏼 𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒏𝒐 𝒘𝒂𝒚 𝒃𝒂𝒄𝒌😉#CILLESSEN2025 pic.twitter.com/3xXbf8oIpZ— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 8, 2022
ويعود سيليسين إلى نيميخين بعد 11 عامًا من مغادرته، إذ بدأ فيه مسيرته الكروية.
ولعب سيليسين لاحقًا لـ أياكس أمستردام، وبرشلونة، وفالنسيا.
وخاض سيليسين 57 مباراة بقميص فالنسيا، لكنه خسر مكانه الأساسي للجورجي جيورجي مامارداشفيلي.
وسبق لـ سيليسين الفوز بالدوري الهولندي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين.
ويمتلك سيليسين 63 مباراة دولية مع منتخب هولندا، وتألق في كأس العالم 2014 وقاد الطواحين للمركز الثالث.
وعاد سيليسين مؤخرًا لصفوف المنتخب تحت قيادة لويس فان خال وظهر في دوري الأمم الأوروبية بشهر يونيو الماضي.
واحتل نيميخين المركز 11 في الدوري الهولندي الموسم الماضي بعد صعوده من القسم الثاني.
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