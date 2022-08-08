مواعيد مباريات الإثنين 8 أغسطس 2022 – دوري مصري وناشئات اليد

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 09:59

كتب : FilGoal

إنبي

بعد سبت وأحد ساخنين شهدا عودة الدوريات الأوروبية، يحل علينا الإثنين أكثر هدوءًا.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 8 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يشهد الدوري المصري إقامة مباراتين في نفس التوقيت بالسادسة والنصف مساءً.

طلائع الجيش يستقبل إيسترن كومباني، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2 ويعلق عليها محمد الكواليني.

فيما يحل إنبي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الغياتي.

الدوري التركي

وتُختَتم الجولة الأولى من الدوري التركي بـ 3 مباريات، أبرزها استقبال فنربخشة لـ عمراني سبور في التاسعة إلا ربع مساءً.

كأس إيطاليا

وتتواصل منافسات الدور الأول من كأس إيطاليا بإقامة 4 مباريات.

ويحل ساسولو ضيفًا على مودينا في السادسة مساءً، بينما يستقبل بولونيا نظيره كوسينزا في التاسعة والربع مساءً.

ناشئات اليد

وفي كأس العالم للناشئات لكرة اليد، يلتقي منتخب مصر بنظيره السويدي في الثامنة والنصف مساءً بنصف نهائي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

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