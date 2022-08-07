كأس العرب للشباب - حواش وباشا يقودان هجوم مصر لمواجهة السعودية النهائية

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

يقود صلاح الدين مصطفى "باشا" هجوم منتخب مصر تحت 20 عاما بجوار أحمد حواش ضمن اختيارات المدرب محمود جابر لمواجهة السعودية.

ويلعب منتخب مصر مع السعودية في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي

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حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

الدفاع: عبد الرحمن جودة - عمر فايد - طارق علاء

الوسط: - عبد الرحمن رشدان - ماجد هاني - أحمد عبد الرحيم - رأفت خليل - خالد عوض

الهجوم: أحمد حواش - صلاح الدين مصطى "باشا"

وكان منتخب مصر قد وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على الجزائر في قبل النهائي، بينما حقق منتخب السعودية الفوز على فلسطين.

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