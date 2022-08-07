مدرب برايتون: ضغطنا مانشستر يونايتد.. ليس من السهل خسارة كوكوريا وبيسوما

أبدى جراهام بوتر مدرب برايتون سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كان الأداء عظيما من الفريق. حققنا فوزا مستحقا. يا لها من طريقة رائعة للبداية".

وأضاف "أعتقد أننا لدينا فكرة عن كيفية الهجوم، وحين تمكننا من ذلك حاولنا وضع يونايتد تحت الضغط".

وتابع "كنا إيجابيين وتحلينا بالشجاعة وقدمنا كل ما لدينا. كان لدينا فرص أفضل للهجوم وتسجيل الهدف الثالث، ولكن على الأقل تمكننا من الصمود حتى النهاية، إنها بداية جيدة".

وخسر الفريق خدمات إيفس بيسوما لاعب الوسط الذي انتقل إلى توتنام هوتسبر، فيما انتقل الظهير الأيسر مارك كوكوريا إلى تشيلسي.

وعن ذلك قال بوتر: "ليس من السهل خسارتهما لأنه كما توضح أرقام الانتقالين، فقد كانا لاعبان على درجة عالية من الأهمية. في أي فريق تفتقد اللاعبين الجيدين حين يرحلون".

واختتم "لدينا مجموعة جيدة وطموحة. ليسوا مثاليين ولكنهم يقدموا كل شيء، وحين تكون مدربا فهذا يمنحك فرصة".

وسجل باسكال جروس هدفي برايتون، فيما تقلص الفارق بفعل هدف عكسي سجله جاري مكاليستر.

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