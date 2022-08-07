السقا: فيوتشر يحسم قائمته الإفريقية اليوم.. وموقف لاشين وحقيقة عروض رفعت وعاطف

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر عن حسم القائمة الإفريقية للفريق مساء اليوم الأحد.

ويستعد فيوتشر للمشاركة في بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى.

وقال عبد الظاهر السقا عبر إذاعة ميجا إف إم: "التأهل إلى الكونفدرالية جاء بعد الكثير من العمل، وبسبب رغبة الجميع داخل النادي لتحقيق النجاح".

وكشف "اليوم سنحسم قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية، ولا توجد لدينا مفاجآت".

وتابع السقا "سنتناقش مع علي ماهر في اللاعبين الأجانب من سيرغب في استمراره أو رحيله".

وعن صفقات الفريق أوضح "بالطبع لن نتمكن من قيد الصفقات الجديدة لذلك سننتظر فتح باب القيد مرة أخرى في يناير".

أما عن موقف علي ماهر قال: "سيتم تقديم طلب للاتحاد المصري لتنظيم دورة تدريبية ليحصل مدرب الفريق على رخصة (كاف برو) الخاصة بالمدربين".

وبسؤاله عن تصريحات مهند لاشين بانتظار من يحسم صفقته مع طلائع الجيش، رد السقا "هو الصفقة الوحيدة التي أعلن النادي ضمها، وهو لاعب في فريق فيوتشر".

أما عن حقيقة العروض المقدمة لأحمد رفعت وأحمد عاطف شدد "كل لاعبي الفريق لديهم عروض ليس فقط في مصر ولكن بالخارج، ونحن نفتخر بذلك".

وكشف عبد الظاهر السقا "مجلس الإدارة استقر على عدم التفريط في أي لاعب الفترة المقبلة".

وتابع "نرغب في تدعيم صفوفنا بسبعة لاعبين وتم تحديد وأنهينا كل شيء تقريبا".

وبالحديث عن متى ينافس فيوتشر على لقب الدوري اختتم تصريحاته "المنافسة على اللقب لديه عمل مختلف تماما، مع بداية مشروعنا كان الهدف هو تحقيق المركز الرابع".

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