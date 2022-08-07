تقارير: مدافع بايرن يستبعد فكرة الرحيل

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

قرر نادي بايرن ميونيخ الإبقاء على بنيامين بافارد هذا الصيف، بيع اللاعب الفرنسي لم يعد مطروحا للنقاش في النادي البافاري، حسب تقارير ألمانية.

وأوضح تقرير قناة SPORT1 أن إدارة بايرن تريد تحقيق رغبة يوليان ناجلزمان في إبقاء بافارد في النادي.

أظهرت أول مباراتين في الموسم الجديد أن بافارد يعتبر أحد العناصر التي سيعتمد عليها ناجلزمان.

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ومن المرجح أن اللاعب الفرنسي يميل نحو البقاء في بايرن ميونيخ.

قبل أسابيع، أفادت جريدة كيكر بأن بافارد يدرس الرحيل من النادي البافاري هذا الصيف.

وأوضح تقرير كيكر أن انضمام المغربي نصير مزراوي وماتياس دي ليخت جعل فرصة بافارد في المشاركة تتقلص، مما دفعه للتفكير في الرحيل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايرن تحدثت بالفعل مع بافارد حول مستقبله، ولم يستبعد الطرفان فكرة الانفصال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بطل كأس العالم 2018 انضم لبايرن قبل 3 سنوات.

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