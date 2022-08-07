لتعويض هالر.. دورتموند اتفق على ضم هداف كولن

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

توصل بروسيا دورتموند إلى اتفاق مبدئي مع أنتوني موديست مهاجم كولن البالغ من العمر 34 عاما، كبديل لسيباستيان هالر، حسب تقارير ألمانية.

وأعلن بروسيا دورتموند قبل أيام خضوع مهاجمه الجديد سيباستيان هالير لدورة من العلاج الكيميائي عقب تشخيص إصابته بورم خبيث في الخصية.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن المهاجم المخضرم سيوقع على عقد لمدة موسم واحد مع دورتموند.

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ولم يتواجد موديست في قائمة فريقه التي تواجه شالكه يوم الأحد بعدما قال وداعا لزملائه في الفريق.

دورتموند على استعداد لدفع نحو 4 أو 5 ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وأوضح التقرير أن موديست سيتقاضى 6 ملايين يورو خلال هذا الموسم.

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي ويوقع على عقود انضمامه لدورتموند خلال أيام، حسب التقارير.

وسجل موديست 20 هدفًا في 32 مباراة في الدوري الألماني لكولن الموسم الماضي، لكنه دخل عامه الأخير من عقده مع كولن.

قبل أيام، قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي في تصريحات تليفزيونية إن الإدارة تنوي ضم مهاجم جديد بدلا من هالر.

وأضاف "من الصعب أن نضع المسؤولية على عاتق يوسوفا موكوكو الذي يبلغ من العمر 17 عاما، ولهذا السبب نبحث عن مهاجم يتناسب معنا".

وتابع "خلال الأيام الـ10 المقبلة قد يحدث شيئا ما".

وتغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه باير ليفركوزن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الألماني للموسم الجديد 2022-2023.

سجل ماركو رويس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من متابعة لتسديدة كريم أديمي.

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