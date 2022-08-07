جالتييه: عندما يبتسم ميسي الفريق كله يبتسم

يشعر كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان بأن فريقه كاملا يشعر بالسعادة حين يتألق ليونيل ميسي.

وسحق باريس سان جيرمان مضيفه كليرمون بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الفرنسي، سجل منها ميسي هدفين.

وقال جالتييه في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بالكثير من الرضا، أولاً بسبب الفوز بـ5 أهداف، وثانيا لأن الخصم لم يخلق أي فرصة ضدنا".

وأضاف "حافظنا على مستوانا طوال المباراة، حتى عندما تم توسيع الفارق. أحببت الطريقة التي ظهر بها الفريق، على المستوى الهجومي بالطبع".

وتابع "أعلم أن فريقي يتمتع بمواهب عديدة، لكن علينا أن نلعب كفريق واحد، وأن نفعل ذلك طوال أي مباراة، وطوال الموسم".

وأكمل جالتييه "لم نعطي للمنافس أي فرصة للهجوم، كانت هناك رغبة حقيقية في الدفاع بشكل جيد وبشكل جماعي وبذكاء".

وواصل "من الواضح أن أهم شيء هو تسجيل الأهداف، وهو ما يتعبر في جينات باريس سان جيرمان وهؤلاء اللاعبين".

واستمر "هدف ميسي المدهش؟ إنه ببساطة ليو. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، كلنا نعرف ما هو قادر عليه".

وأتم مدرب نيس السابق "عندما يبتسم ميسي الفريق كله يبتسم".

انتصار سان جيرمان الكاسح جاء في غياب كيليان مبابي نجم الفريق بسبب الإصابة، رفقة ماورو إيكاردي وإدريسا جانا جاي وجوليان دراكسلر.

ولعب باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف جالتييه بطريقة 3-4-3، حيث بدأ جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، أمامه سيرخيو راموس وماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي، وأمامهم أشرف حكيمي وفيتينيا وماركو فيراتي ونونو مينديش، فيما تألف الثلاثي الهجومي من بابلو سارابيا وليونيل ميسي ونيمار.

سجل نيمار الهدف الأول من متابعة في الدقيقة التاسعة، وفي الدقيقة 26 أتى الثاني بتمريرة من نيمار وتسديدة من المغربي أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 38 صنع نيمار مجددا من ركلة حرة، ليسجل ماركينيوس بالرأس في شباك موري دياو حارس كليرمون.

وللمرة الثالثة صنع نيمار مجددا، هذه المرة من نصيب ليونيل ميسي في الدقيقة 80، الذي سجل رابع الأهداف.

وأخيرا في الدقيقة 86 سجل ميسي الخامس من مقصية رائعة، لتهتف جماهير كليرمون باسمه بعد هذه اللقطة.

وكان باريس سان جيرمان قد افتتح الموسم متوجا بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت بأربعة أهداف دون رد.

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