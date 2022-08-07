مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة أنجيه

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في التشكيل الذي اختاره المدرب أنتوان كومبواري لمواجهة أنجيه في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

المباراة ستقام على ملعب رايموند كوبا في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

الدفاع: دينيسي أبيا - أندري جيروتو - نيكولاس بالوي

الوسط: ماركوس كوكو - موسى سيسكوكو - بيدرو تشيرفيلا - لودوفيتش بلاس - كوينتين ميرلين

الهجوم: إيفان جويساند - سيمون موسيس

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت للمرة الثانية على التوالي عقب مباراة باريس سان جيرمان في كأس السوبر التي شارك خلالها كبديل.

وكان نانت قد خسر كأس السوبر الفرنسي بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل.

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