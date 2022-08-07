سكاي: فيرنر يعود إلى لايبزيج خلال أيام

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر

يبدو أن تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي ومنتخب ألمانيا سيعود إلى ناديه السابق لايبزيج خلال أيام، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وذكرت الشبكة الألمانية أن فيرنر أصبح على وشك الانضمام إلى لايبزيج، وأن الفريق الألماني على بعد خطوات من إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن المفاوضات شهدت تطورات إيجابية في الأيام الأخيرة.

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وأفاد التقرير أن تيمو يريد العودة إلى الدوري الألماني، ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الأسبوع المقبل.

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول إذا كانت صفقة انتقال نهائي أم إعارة.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأوضحت تقارير إنجليزية أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لن يمانع فكرة رحيل تيمو فيرنر عن صفوف فريقه، خاصة أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي في الهجوم.

وألمح فيرنر قبل أيام إلى أن رحيله عن تشيلسي في الفترة الحالية قد يمنحه فرصة للمشاركة بشكل أكبر استعدادا لكأس العالم نهاية العام الجاري.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاما: "من الواضح أنني أريد أن ألعب بشكل أكبر لكي أكون في حالة جيدة لأحظى بفرصة للعب في كأس العالم".

وبخلاف لايبزج أشارت تقارير صحفية إنجليزية أخرى إلى وجود اهتمام من نادي نيوكاسل يونايتد بضم تيمو فيرنر.

وانضم فيرنر إلى تشيلسي قبل موسمين قادما من لايبزج مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ورغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الأزرق إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وخلال 89 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات سجل 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وبحسب كادينا سير الإسبانية، فقد أتيحت الفرصة أمام ريال مدريد للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي.

وأوضح المصدر ذاته أن الميرينجي أمامه خيارين لإتمام التعاقد مع الألماني.

الخيار الأول هو الشراء مقابل 35 مليون يورو.

أما الخيار الثاني فهو الإعارة مع حق الشراء في صيف 2023.

وشارك فيرنر مع ألمانيا في كأس العالم 2018 ويورو 2020.

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