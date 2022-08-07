أس: عودة دييجو كوستا إلى الدوري الإسباني قريبة للغاية

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

دييجو كوستا

كشفت صحيفة أس الإسبانية أن عودة دييجو كوستا لاعب تشيلسي وأتليتكو مدريد السابق إلى الدوري الإسباني عبر بوابة رايو فايكانو باتت قريبة للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الإسباني توصل إلى اتفاق مع فايكانو على ضمه في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

فيما أوضح برنامج إل تشيرنجيتو أن فايكانو سيقدم كوستا لجماهيره يوم الخميس المقبل.

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كوستا بلا ناد خلال الفترة الحالية بعد فسخ تعاقده مع أتليتكو مينيرو البرازيلي في يناير 2022.

صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب بقميص رايو فايكانو من قبل في 2012 عندما لعب موسم على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد في فترة شهدت تسجيله 10 أهداف.

ولعب كوستا لأكثر من فريق في إسبانيا قبل الانتقال إلى تشيلسي، وعاد المهاجم صاحب الأصول البرازيلية إلى أتليتكو مدريد مرة أخرى ولكنه رحل في 2021 إلى الدوري البرازيلي.

وشارك دييجو كوستا مع أتليتيكو مينيرو في 19 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

وفي حالة تمت الصفقة سيكون كوستا على موعد للعب مرة جديدة مع راداميل فالكاو الذي يلعب في صفوف رايو فايكانو منذ الموسم الماضي.

وكان الثنائي قد تزامل من قبل في أتليتكو مدريد وشكل ثنائية قوية في خط الهجوم، كما لعب فالكاو وكوستا سويا أيضا في صفوف تشيلسي.

وشارك كوستا مع فالكاو سويا في 32 مباراة وخلالهم اشتركوا في تسجيل 7 أهداف كانت جميعها في فترة أتليتكو مدريد.

وأعلن رايو فايكانو في وقت سابق خلال فترة الانتقالات الحالية تعاقده مع دييجو لوبيز حارس ريال مدريد الأسبق بعد نهاية تعاقده مع إسبانيول.

كما تمكن نادي رايو فايكانو من استعارة المهاجم الشاب سيرخيو كاميّو من أتليتكو مدريد.

واحتل رايو المركز 12 في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد عودته للدوري الممتاز.

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