كلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمله مع الاتحاد المصري

وصل مارك كلاتنبرج الخبير التحكيمي إلى القاهرة فجر اليوم الأحد استعدادا لبدء عمله مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي صورة وصول كلاتنبرج إلى القاهرة لبدء عمله.

ويعقد كلاتنبرج جلسة هامة مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام اليوم الأحد لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة.

وتستهدف الجلسة مناقشة سبل تطوير التحكيم بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

أبدى الإنجليزي مارك كلاتنبرج تحمسه لتولي منصب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري.

وقال كلاتنبرج عبر حسابه على "تويتر": "متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنا قادم يا أم الدنيا".

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالي.

وحضر كلاتنبرج إلى مصر في الأسابيع الماضية من أجل توقيع العقود مع اتحاد كرة القدم، قبل أن يغادر إلى بلاده.

ويتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

الحكم الإنجليزي السابق، سبق له العمل بالاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك بالصين ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.

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