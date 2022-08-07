موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد

يشهد اليوم الأحد الموافق السابع من أغسطس 2022 يوما حافلا من المباريات والمنافسات المختلفة.

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الدوري المصري

يشهد اليوم الأحد مباراة واحدة في مسابقة الدوري المصري وتقام بين الاتحاد السكندري والأهلي على استاد برج العرب.

وتقام المباراة في التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي بثلاث مواجهات.

يستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون على ملعب أولد ترافورد في الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يستضيف ليستر سيتي فريق برينتفورد على ملعب كينج باور، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على وست هام في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الفرنسي

يحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد ضيفا على أنجيه.

ويقام اللقاء في الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

كأس العرب للشباب

يخوض منتخب مصر تحت 20 عاما نهائي بطولة كأس العرب للشباب المقامة في السعودية.

ويلعب شباب الفراعنة أمام السعودية على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

كأس خوان جامبر

ويستعد برشلونة للموسم الجديد بمواجهة فريق بوماس أونام المكسيكي على كأس خوان جامبر الودية.

ويقام اللقاء في الثامة مساء ويذاع عبر قناة العراقية الرياضية.

كرة يد

يلعب منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما في ربع نهائي بطولة العالم أمام المجر.

ويقام اللقاء في الثامنة والنصف مساء ويذاع عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب.

وحقق منتخب الناشئات إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى منافسات ربع النهائي.

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