موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

لويس ميكيسوني - الأهلي - الاتحاد

يشهد اليوم الأحد الموافق السابع من أغسطس 2022 يوما حافلا من المباريات والمنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

أخبار متعلقة
بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي مؤتمر ألميدا: لاعبو فاركو مجهدون بسبب مباراة الأهلي.. والبنك سيحصل على راحة أكبر الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة

الدوري المصري

يشهد اليوم الأحد مباراة واحدة في مسابقة الدوري المصري وتقام بين الاتحاد السكندري والأهلي على استاد برج العرب.

وتقام المباراة في التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي بثلاث مواجهات.

يستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون على ملعب أولد ترافورد في الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يستضيف ليستر سيتي فريق برينتفورد على ملعب كينج باور، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على وست هام في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الفرنسي

يحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد ضيفا على أنجيه.

ويقام اللقاء في الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

كأس العرب للشباب

يخوض منتخب مصر تحت 20 عاما نهائي بطولة كأس العرب للشباب المقامة في السعودية.

ويلعب شباب الفراعنة أمام السعودية على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

كأس خوان جامبر

ويستعد برشلونة للموسم الجديد بمواجهة فريق بوماس أونام المكسيكي على كأس خوان جامبر الودية.

ويقام اللقاء في الثامة مساء ويذاع عبر قناة العراقية الرياضية.

كرة يد

يلعب منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما في ربع نهائي بطولة العالم أمام المجر.

ويقام اللقاء في الثامنة والنصف مساء ويذاع عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب.

وحقق منتخب الناشئات إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى منافسات ربع النهائي.

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب في حواره

خسارة شوقي غريب الأولى

تشيلسي يوافق على رحيل لاعبه

تعرف على حكم الاتحاد والأهلي

صفقة مزدوجة لجالاتاسراي

موعد مباريات الأهلي مانشستر سيتي
نرشح لكم
كلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمله مع الاتحاد المصري وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون في أول مباراة لـ شوقي غريب.. سقوط جديد للمقاولون العرب أمام بيراميدز
أخر الأخبار
كلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمله مع الاتحاد المصري 6 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد 18 دقيقة | الكرة المصرية
كاشيما أنتلرز يفسخ تعاقده مع فايلر 31 دقيقة | آسيا
في الجول يكشف - هل يشارك الزمالك في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا؟ 10 ساعة | الكرة الإفريقية
فينيسيوس: أتمنى التتويج بـ دوري أبطال أوروبا 6 مرات مع ريال مدريد 10 ساعة | الدوري الإسباني
إنتر يغرق بـ أهداف فياريال الأربعة وديا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي 10 ساعة | ميركاتو
أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة