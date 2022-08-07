فينيسيوس: أتمنى التتويج بـ دوري أبطال أوروبا 6 مرات مع ريال مدريد

يتمنى فينيسيوس جونيور تحقيق المزيد من ألقاب دوري أبطال أوروبا والوصول إلى أكبر عدد من البطولات مع ريال مدريد خلال مسيرته الكروية.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال فينيسيوس في حوار مع صحيفة ماركا: "من المهم أن نحاول تحقيق الفوز في كل المباريات بقدر استطاعتنا، خصوصا إذا كنا نريد الفوز ببطولات مهمة مثل كأس السوبر الأوروبي، وسنفعل كل شيء للحصول على القطعة الأولى من المجوهرات من الموسم".

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام إينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء المقبل.

واستمر "الحمض الننوي لهذا النادي وذلك القميص يحتوي على الخروج دائما للمباريات الكبيرة التي يعرف اللاعبين كيفية التعامل معها، كان هذا هو المفتاح في الموسم الماضي وبعض المباريات انقلبت بعد أن كانت تسير في اتجاه لا نريده".

وتابع "لحظتي المفضلة كانت في مباراة مانشستر سيتي عندما دخل رودريجو وسجل هدفين أخذونا للمباراة النهائية".

وأكمل "تلك اللحظة كانت كانت مهمة جدا بالنسبة لي وللفريق بالكامل، بعد موسم عظيم كان من المهم أن ينتهي بالفوز في النهائي لأنني دائما أقول أنني يتبقى ليه حوالي 15 موسم في مسيرتي ولا أعرف متى سألعب نهائي آخر ولهذا يجب أن أستمتع بكل مباراة نهائية وبالطبع تسجيل هدف الفوز جعلني أشعر بشعور فريد لا أعرف كيف أوصفه".

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه على حساب ليفربول وسجل فينيسيوس هدف المباراة الوحيد الذي جلب اللقب لفريقه.

وشدد "أنشيلوتي يعرف كيفية إخراج أفضل ما فينا، هو شخص طيب ويعاملنا مثل أولاده ويعطينا السلام النفسي والثقة، ثم يأتي عمله الكبير في التحضير للمباريات".

وأضاف "أنا أقدر اللاعبين الذين حققوا الكثير مع هذا النادي الأفضل في العالم، أريد أن استمر في تحقيق الفوز هنا واللعب لمدة طويلة لتحقيق بطولات بقدر التي حققوها، الفوز ب 5 أو 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا وأن أكون مؤثر مثل أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ريال مدريد".

وسيلعب ريال مدريد مباراته الأولى في الدوري الإسباني يوم الأحد 14 أغسطس عندما يحل ضيفا على سيلتا فيجو.

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