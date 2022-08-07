إنتر يغرق بـ أهداف فياريال الأربعة وديا

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إنتر - فياريال

سقط إنتر الإيطالي في فخ الخسارة ضد فياريال الإسباني وديا بنتيجة 4-2 والذي أقيم على ملعب لا سيراميكا.

اختبار ودي هو الأخير لإنتر قبل بداية الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

توالت الهجمات للفريقين، وجاء الهدف الأول عن طريق بيدرزا بتسديدة على الطائر في الدقيقة 25.

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وبعد 10 دقائق أرسل سجل روميلو لوكاكو برأسية هدف التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل كوكلين هدف الغواصات الصفراء الثاني بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني أضاف بيدرازا الهدف الثالث لفياريال.

وفي الدقيقة 66 سجل دامبروزيو هدف تقليص الفارق برأسية عقب عرضية ديماركو.

وأنهى السنغالي نيكولاس جاكسون اللقاء بالهدف الرابع لفياريال في الدقيقة 89.

واكتفى إنتر بتحقيق فوز وحيد فقط في الفترة التحضيرية إذ خسر من لانس الفرنسي وفاز على لوجانو السويسري وتعادل مع موناكو وليون.

ويستهل إنتر مشواره في الدوري يوم السبت المقبل بمواجهة الصاعد ليتشي.

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