أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة

السبت، 06 أغسطس 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز

شدد أحمد سامي لاعب بيراميدز على أن لاعبي فريقه يعانون من الإجهاد بسبب ضغط المباريات الحالي ولكنهم تعاهدوا على الانتصار والمنافسة للنهاية مهما كانت الظروف.

وفاز بيراميدز على المقاولون بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل سامي هدف فريقه الوحيد في المباراة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون

وقال سامي في تصريحات لموقع النادي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية والانتصار كان مهما خاصة بعد الخسارة الأخيرة ونسعى لمواصة الانتصارات حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع "اللاعبين يعانون من الإجهاد بسبب توالي المباريات خاصة مع عدم وجود فواصل بين المباراة والأخرى ولكنهم تعاهدوا على الفوز ومواصلة المسيرة ولا أحد يعلم المستقبل وكل شيئ وارد في كرة القدم".

وأضاف "مواجهة المحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية في ظل وضع كونها ستكون على أرضهم ووسط جماهيرهم واحتياجهم للفوز للخروج من دوامة الهبوط ولكن في النهاية بيراميدز هدفه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في جميع المواجهات المقبلة".

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 62 في المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة قبل 5 جولات على نهاية الدوري.

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب في حواره

خسارة شوقي غريب الأولى

تشيلسي يوافق على رحيل لاعبه

تعرف على حكم الاتحاد والأهلي

صفقة مزدوجة لجالاتاسراي

أحمد سامي بيراميدز المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون في أول مباراة لـ شوقي غريب.. سقوط جديد للمقاولون العرب أمام بيراميدز المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي مؤتمر ألميدا: لاعبو فاركو مجهدون بسبب مباراة الأهلي.. والبنك سيحصل على راحة أكبر
أخر الأخبار
وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي 7 دقيقة | ميركاتو
أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة 27 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد 31 دقيقة | الكرة المصرية
بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة 44 دقيقة | الكرة المصرية
النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار 51 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون 51 دقيقة | الكرة المصرية
شقيقه حضر نيابة عنه.. لاعب مالمو يفوت حفل زفافه لحضور معسكر الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية ميسي وهاتريك صناعة نيمار.. قطار باريس سان جيرمان ينطلق بخماسية في شباك كليرمون ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة