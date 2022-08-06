أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة

شدد أحمد سامي لاعب بيراميدز على أن لاعبي فريقه يعانون من الإجهاد بسبب ضغط المباريات الحالي ولكنهم تعاهدوا على الانتصار والمنافسة للنهاية مهما كانت الظروف.

وفاز بيراميدز على المقاولون بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل سامي هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وقال سامي في تصريحات لموقع النادي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية والانتصار كان مهما خاصة بعد الخسارة الأخيرة ونسعى لمواصة الانتصارات حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع "اللاعبين يعانون من الإجهاد بسبب توالي المباريات خاصة مع عدم وجود فواصل بين المباراة والأخرى ولكنهم تعاهدوا على الفوز ومواصلة المسيرة ولا أحد يعلم المستقبل وكل شيئ وارد في كرة القدم".

وأضاف "مواجهة المحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية في ظل وضع كونها ستكون على أرضهم ووسط جماهيرهم واحتياجهم للفوز للخروج من دوامة الهبوط ولكن في النهاية بيراميدز هدفه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في جميع المواجهات المقبلة".

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 62 في المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة قبل 5 جولات على نهاية الدوري.

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