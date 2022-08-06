هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون

السبت، 06 أغسطس 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن الفريق قد قدم واحدة من أسوأ مبارياته أمام المقاولون العرب على الرغم من تحقيق الفوز.

وفاز بيراميدز على المقاولون بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وقال سعيد عبر موقع النادي: "المباراة كانت صعبة والنقاط الثلاث كانوا غاليين، ورغم الفوز لقد قدمنا أسوأ مباراة هذا الموسم أو على الأقل خلال الفترة الأخيرة".

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واستمر "رغم الأداء الغير جيد إلا أننا حققنا الانتصار وهو المهم حاليا ،هناك بعض الإجهاد من توالي المباريات والضغط ولكن يجب أن يكون الأداء أفضل خاصة بعد الخسارة من الزمالك وكنت أتوقع رد فعل أفضل بكثير خلال تلك الفترة الحرجة من الدوري".

وتابع "المرحلة الحالية مهمة ولابد من التركيز وهناك مباريات صعبة لابد من الفوز بها وبعد 3 أيام لدينا مباراة صعبة أخرى أمام غزل المحلة ويجب أن نحقق الفوز لنواصل المشوار حتى النهاية بقل قوة".

وأتم "غياب عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن مواجهة غزل المحلة سيكون مؤثرا لأنهما من العناصر المهمة ولكن أثق في اللاعبين وقدرتهم على التعويض ومواصلة المسيرة ولابد من تحقيق الفوز لمواصلة المانفسة على اللحظة الأخيرة".

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 62 في المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة قبل 5 جولات على نهاية الدوري.

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