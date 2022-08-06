شقيقه حضر نيابة عنه.. لاعب مالمو يفوت حفل زفافه لحضور معسكر الفريق

كشف السيراليوني محمد بويا توراي لاعب مالمو السويدي تفاصيل غيابه وتفويت حفل زفافه لحضور معسكر الفريق.

اللاعب البالغ 27 عاما انضم لصفوف مالمو قادما من هينين سونجشان لونجمين الصيني.

وأراد النادي السويدي حضور اللاعب في يوم 21 يوليو الماضي لمعسكر الفريق والذي تعارض مع إقامة حفل زفافه بـ سيراليون في نفس اليوم.

وقال اللاعب لصحيفة "Aftonbladet" السويدية: "تزوجنا يوم 21 يوليو في سيراليون، لكنني لم أكن موجودا لأني النادي طلب حضوري مبكرا".

ومن أجل التأكد من إقامة حفل الزفاف في موعده رغم غيابه، طلب من شقيقه أن يحل محله.

اللاعب الدولي التقط صورا مع زوجته قبل السفر إلى السويد، والتي نشرها لاحقا منذ عدة أيام عبر حسابه.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF — Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022

وأوضح الأمر قائلا: "التقطنا الصور قبل الزفاف، لذلك بدا الأمر كأننا حاضرين، لكن في الحقيقة شقيقي تواجد في حفل الزفاف".

وتابع "أولا سأحاول الفوز بلقب الدوري، ومن ثم سأذهب لقضاء شهر العسل".

وأكمل "سأحاول جلب زوجتي إلى السويد لتصبح على مقربة مني وتعيش معي".

وشارك اللاعب لأول مرة في تصفيات الدوري الأوروبي لأول مرة الخميس الماضي في الدقائق العشر الأخيرة والتي انتهت بفوز فريقه 3-0 على دوديلانج بطل لوكسمبورج.

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