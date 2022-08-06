بيان محمد أبو جبل: شكوى النصر السعودي لـ فيفا والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل

أعلن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي النصر السعودي بسبب "عدم اعترافهم بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية".

وانتشرت تقارير في الفترة الماضية تشير لتوقيع أبو جبل لصالح النصر السعودي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.

وجاء بيان اللاعب محمد أبو جبل:

كثرة الأحاديث والأقاويـل فـي الفترة الماضية، وكـان اللاعـب وقتهـا ملتزمـاً الصـمت تقديرا لاسم ومكانـة نـاديي الزمالك والنصـر السـعودي ولجماهيرهم التـي يـكـن لـهـا كـل الاحترام والتقدير، ولكن الآن وفـي هـذا التوقيـت وبعـد استنفاذ كافة الحلول بين اللاعب وإدارة نادي النصر وجب علينا التوضيح: اللاعـب كـان مرتبطاً بعقـد عمـل مـع نـادي الزمالك المصري ينتهي بنهاية موسم 2021-2022.

وكمـا كـان واضح ومعلـن مـن خـلال برنامج الـ TMS موقع تسجيل تاريخ بدايـة ونهايـة الـدوريات فـي العـالم أن الـدوري المصـري يـبـدأ بتـاريخ 25-9-2021 وينتهي بتاريخ 30-6-2022.

وطبقاً لقواعد وقوانين الفيفـا فـمـن حـق أي لاعـب أن يوقـع مـع أي نـادي بدخوله للفترة الحرة المقررة مـن عقـده، ودائمـا ما كان يضع الأولويـة لنـادي الزمـالـك مـن حيـث الـعـروض وفـي ظـل تـعـاقـب اللـجـان وعـدم الاستقرار وعـدم تقديم اللجنـة المؤقتة الأخيـرة أي بوادر للمفاوضـات لتجديـد العقـد فـكـان عليـه تحديد مصيره ووجهته المقبلة.

ولاعـب بحجـم أبو جيـل فـقـد تعـددت العـروض المقدمـة لـه ومنهـا عـرض نـادي (النصر السعودي).

وبعـد دراسـة وافـق علـى العـرض المقـدم ووقع علـى عقـود يـبـدأ سـريـانـها مـع بداية شهر 8 ميلادي لعام 2022 وتـم بـعـدها صدور قرار تعديـد جـدول الـدوري المصـري مـن قبـل الاتحاد المصري ليصبح موعـد تـاريخ انتهاء مسابقة الـدوري يـوم 30/8/2022 عـن المـوعـد المـجـدول السابق تقديرا لمشاركات المنتخب شـان داخلـي للاتحاد المصري، ومع ذلـك اللاعـب علـى الالتزام المبرم بينـه وبـيـن نـادي النصـر السعودي وتمثل بإخطار النادي خلال الفترة الماضية أكثر من مرة مؤكدا على تواجـده مـع بداية عقده مع الفريق، وبالفعـل تـم عمـل مخالصة تسوية بينه وبين ناديه السابق بمدة كافية قبل بداية سريان العقد الجديد.

في موقف يثمن ويسجل لإدارة الزمالك قبول التسوية ودورهم الإنساني وتفهمهم برغبة اللاعب تكملة ما تبقى من مشواره ومستقبله الكروي بالاحتراف خارجيا ولهم كل الشكر والثناء على موقفهم وتقديرهم وحسن تعاملهم. وبهذا أثبت اللاعب حرصـه على بذل أقصى الجهد والالتزام على هذا النحو، والحرص التام على الالتحاق ب فترة الإعداد مع الفريق وقد طلب مرارا وتكرارا عبر محاميه باستخراج تأشيرة الدخول للمملكة العربية سعودية وإصـدار تذاكر السفر لينضـم للفريق، ولكنه فوجئ بالرد رسميا بأن نادي غير معترف بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية. وهو عقد من حيث الأركان ومطابق لنصـوص عقد العمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤكدين على أن رغبة اللاعب عند التعاقد معه هو اللعب لفريق عريق كالنصـر قبل التفكير والحرص على المقابل المادي، ومن ناحية أخرى حرص محامي كلا الطرفين على طرح فكرة تسوية منصفة في وقت سابق بموجبها يستلم اللاعب جزء من عقده ويتنازل عن بقيـة المـدة، ولكن تم الرفض ولم يجد قبول لدى الأخوة في إدارة نـادي النصر وقاموا بعرض مبلغ أقل من ذلك بكثير ولم يقبل به اللاعب. في وقت كان يفترض فيه على النادي الوفاء بالعقد إتباعاً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..) صدق الله العظيم.. وبناء على ذلك فقد أصبح اللاعب حرًا بالتوقيع لأي نادي آخر باعترافهم بالدفع عبر المراسلات ببطلان العقد وعدم استمرار العمل به دون الرجوع للاعب.

مما يترتب عليه:

أولا: رفع اللاعب للعقد الموقع بين الطرفين لدى المحكمة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ثانيا: مطالبة اللاعب بكامل مدة العقد المالي مع نادي النصر.

ثالثا: تقديم كل ما يثبت من أضرار تسبب بها نادي النصر بحق اللاعب محمد أبو جبل والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل.

والله ولي التوفيق

ماذا حدث؟

أفادت جريدة الاقتصادية السعودية بأن إدارة نادي النصر تبحث عن حل ودي مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعدما وقع عقود انضمامه للفريق.

وقال مصدر قريب الصلة بالصفقة لجريدة الاقتصادية: "أبو جبل وقع للنصر لمدة 3 مواسم دون أن يعلن النادي عن هذه الخطوة رسميا".

وأضاف "تسلم اللاعب مقدم العقد بقيمة 7 ملايين ريال".

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر ستجلس مع أبو جبل وديا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، سواء بإجراء مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي تسلمه، أو تسويقه سواء بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته.

وأعلن النصر في وقت سابق تعاقده مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس نيس وأرسنال ونابولي السابق.

وقال أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك سابقا لـ FilGoal.com: "طارق حامد ومحمد أبو جبل لن يستمرا مع الزمالك ولو مجانا".

أبو جبل لعب 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 مباراة في الدوري.

وآخر مواجهات أبو جبل مع الزمالك كانت أمام الإسماعيلي في فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الدولي الأخير.

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