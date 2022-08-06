ميسي وشرقية وصاحب الصفقة القياسية.. تعرف على شباب الأهلي المنضم لقائمة مباراة الاتحاد

ضم ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي 8 لاعبين من فريق الشباب لقائمة الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

يأتي ذلك بعد قرار الأهلي باستكمال الدوري بالناشئين والشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

فمن هم شباب الأهلي المنضم لقائمة الفريق؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

أحمد سيد غريب

مواليد 2002 يلعب في مركزي الجناج والمهاجم.

نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق والذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين بالنادي.

بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية الأهلي وانتقل بعدها إلى قطاع الناشئين وتدرج في فرق النادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

وشارك مع الأهلي في كأس رابطة الأندية وسجل هدفا في شباك الإسماعيلي.

هداف شباب القلعة الحمراء يجيد اللعب في مركز المهاجم، وكذلك الجناحين.

ضمه موسيماني في القائمة الإفريقية التي خاضت دور الـ32 وأعلنها في أغسطس الماضي.

محمد خليفة نصير

مواليد 1999 ويلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، وكذلك يجيد اللعب في قلب الدفاع.

بدأ مسيرته في نادي اتحاد بيسون ونجح في اختبارات الأهلي.

ظهر مع الأهلي في مباريات كأس الرابطة وكان قريبا من الانضمام لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية بسبب الغيابات وقتها.

أحمد سيد عبد النبي

مواليد 2002 ويلعب في مركز الظهير الأيمن.

بدأ مسيرته في أكاديمية النادي قبل أن ينتقل إلى قطاع الناشئين، تم تصعيده لفريق الشباب للأهلي في 2020 وقدم مستويات مميزة.

انضم لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وخاض بطولة كأس العرب 2020 في السعودية.

وكذلك شارك مع الأهلي في مباريات كأس الرابطة المصرية.

محمد أشرف

مواليد 2001 وانضم للأهلي بعدما نجح في اختبارات الناشئين وتدرج في الفرق حتى وصل إلى فريق الشباب.

تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي أكثر من مرة للتدريب مع الفريق.

كان لاعبا أساسيا في منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، وكان ضمن تشكيل المنتخب في تونس خلال أزمة كورونا.

وشارك مع الأهلي في مباريات كأس الرابطة في يناير الماضي.

كذلك انضم لقائمة الأهلي في الكثير من المباريات السابقة في الدوري لكنه لم يشارك مع الأحمر.

محمد أحمد "شرقية"

مدافع فريق 2003، الذي ضمه شريف عبد الفضيل للأهلي في وقت سابق عندما كان يتولى تدريب فريق 2003.

تواجد ضمن منتخب الشباب لمواليد 2003 خلال بطولة كأس العرب التي أقيمت بالقاهرة.

وشارك مع الأهلي في مباريات كأس الرابطة في يناير الماضي.

محمد حمدي علي "ميسي"

من مواليد 2003 ويلعب في مركز الجناح والمهاجم ويشتهر باسم "ميسي".

بدأ مسيرته مع المقاولون العرب قبل أن ينضم إلى وادي دجلة في صفقة قياسية مقابل 350 ألف جنيه وعمره 14 عاما فقط.

ثم انضم للأهلي وتم تصعيده للفريق في الأيام الماضية لخوض التدريبات بعد قرار خوض المباريات بالشباب والناشئين والعائدين من الإصابة.

وينضم لقائمة الأهلي لأول مرة. (اقرأ المزيد من التفاصيل عن اللاعب من هنا)

ميدو نبيل

من مواليد 2004 ويلعب في مركز المهاجم والجناح، وتم تصعيده لخوض التدريبات مع الأهلي في الأيام الماضية وانضم لقائمة الفريق لأول مرة.

علي عمرو

من مواليد 2002 ويلعب في مركز قلب الهجوم وتم تصعيده للفريق في الأيام الماضية وانضم لقائمة الأهلي لأول مرة.

اقرأ أيضا:

ماذا قدم صلاح في أولى مباريات الدوري الإنجليزي

مرموش يشارك في افتتاح الدوري الألماني

وزارة الرياضة تحقق في هروب اللاعبين

صلاح يواصل هوايته في إنجلترا