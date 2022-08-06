في الجول يكشف أهم ما سيكشف عنه الخطيب في كلمته اليوم

أعلن النادي الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي خروج محمود الخطيب رئيس النادي في العاشرة من مساء اليوم السبت لتوضيح العديد من الأمور.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب يسرد تفاصيل ما يحدث بين الأهلي واتحاد الكرة.

وسيستعرض رئيس الأهلي المواقف المختلفة في كل القضايا العالقة بين الطرفين.

وعلى رأسها أزمة الحكام ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر في الأهلي لـFilGoal.com أنه في حال استمرار لجنة الحكام في منصبها فلن يتراجع الأحمر عن اللعب بالناشئين بجانب عدم المشاركة في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي.

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يوضح العديد من الأمور في تمام الساعة "العاشرة" مساءً … انتظرونا 🦅 pic.twitter.com/u0vjPQtpWV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 6, 2022

وأعلن مجلس إدارة الأهلي قراراته في وقت سابق الخميس الماضي بناء على ما حدث في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عقب إلغاء هدف للأهلي سجله بيرسي تاو بداعي التسلل.

وعقب المباراة مباشرة أعلن الأهلي عقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارته اليوم الخميس.

وطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام بداعي فقد نزاهتها ومصداقيتها مع مطالبته بإيقاف حكم تقنية الفيديو محمود عاشور بعد تسببه في إلغاء هدف بيرسي تاو.

وهدد الأهلي بعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالبه.

كما أوضح البيان أن محمود الخطيب رئيس الأهلي سيوضح كافة الأمور خلال الساعات المقبلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

** المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

** عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

** استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

ومن المفترض أن يلاقي الأهلي منافسه الزمالك في كأس السوبر المصري في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 28 أكتوبر المقبل.

ومن المفترض كذلك أن يواجه مصر للمقاصة في دور الـ16 من كأس مصر في الـ14 من شهر أغسطس الجاري.

طالع أيضا

ماذا قدم صلاح في أولى مباريات الدوري الإنجليزي

مرموش يشارك في افتتاح الدوري الألماني

وزارة الرياضة تحقق في هروب اللاعبين

صلاح يواصل هوايته في إنجلترا