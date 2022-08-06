فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة

ابتعد فيوتشر بفارق 3 نقاط في صراع المركز الرابع بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري المصري.

سجل هدفا فيوتشر: كريم نيدفيد وجوزيف جوناثان، فيما سجل عبده يحيى هدف غزل المحلة على ملعب الأهلي we السلام.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن طلائع الجيش.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

التشكيل

قاد أحمد عاطف هجوم فيوتشر وجاوره محمد فاروق وأحمد رفعت.

فيما بدأ الثلاثي إبراهيم كونيه وماليك توريه وعبده يحيى هجوم غزل المحلة.

وصف المباراة

بداية هادئة بين الطرفين، وفي الدقيقة 17 انطلق مصطفى العش ظهير الضيوف بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

رد فيوتشر جاء سريعا بتسديدة من محمد رضا من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عمرو شعبان بثبات.

وفي الدقيقة 43 اهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء، عرضية من محمد رضا من الجهة اليمنى قابلها كريم نيدفيد بتسديدة أرضية على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم.

هدف هو الأول لنيدفيد مع فيوتشر منذ هدفه الذي سجله في شباك زعيم الفلاحين في نهائي كأس الرابطة والتي توج بلقبها.

رد غزل المحلة سريعا كرة طولية استلمها عبده يحيى على رأسه لتصل إلى أحمد النادري الذي أعاد الكرة للأول ليسدد من مرة واحدة في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وواصل عبده يحيى تصدر ترتيب هدافي المحلة برصيد 7 أهداف سجلها في الدوري الموسم الحالي.

مع بداية الشوط الثاني أصيب ماليك توريه وخرج من أرضية الملعب متأثرا بالإصابة.

وفي الدقيقة 64 استطاع فيوتشر من التقدم مجددا، بينية طولية من أحمد رفعت لجوزيف جوناثان الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يسار عمرو شعبان مسجلا هدف التقدم.

وكاد مصطفى العش أن يسجل برأسية في الدقيقة 76 بعد رمية تماس نفذها خالد سامي لكن الكرة جاءت في يد محمود عبد الرحيم "جنش".

وفي الدقيقة 81، سدد أحمد رفعت كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

البديل مروان محسن استلم الكرة خلف المدافعين وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى بها الحارس عمرو شعبان في الدقيقة 83.

وكاد مروان أن يسجل هدفا ثالثا لفيوتشر لكن تسديدته جاءت سهلة في يد عمرو شعبان ومعه انطلقت صافرة النهاية.

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