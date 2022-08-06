إصابة الصفقة.. دورتموند يجتاز ليفركوزن ويفقد لاعبا جديدا في مستهل الدوري الألماني

السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

احتفال رويس بهدفه في مرمى مونشنجلادباخ

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه باير ليفركوزن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الألماني للموسم الجديد 2022-2023.

سجل ماركو رويس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من متابعة لتسديدة كريم أديمي.

وفي الدقيقة 13 فقد باير ليفكركوزن لاعبه روبرت أندريك بسبب إصابة مبكرة، ليحل تشارلز أرانجيز بدلا منه.

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وخسر دورتموند جهود كريم أديمي صفقة الصيف مبكرا أيضا، حيث غادر الملعب في الدقيقة 23 ليحل ثورجان هازارد بدلا منه.

وسجل ليفركوزن هدف التعادل في الدقيقة 53 بواسطة إزيكيل بالاسيوس، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 81 سجل ليفركوزن مرة أخرى، ولكن أوقفته الراية للمرة الثانية.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تعرض لوكاس هراديكي حارس مرمى ليفركوزن للبطاقة الحمراء في الدقيقة 93 بسبب تدخل عنيف، بعد أن نفاد تبديلات ليفركوزن الخمسة.

النتيجة ألحقت دورتموند بركب 5 منتصرين في الجولة الأولى حتى الآن، وهم بايرن ميونيخ وفرايبورج ويونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ وماينتس.

فيما شهدت الجولة تعادلا وحيدا حتى الآن بين فولفسبورج وفيردر بريمن بهدفين لكل فريق.

وتتبقى مباراتين بين كولن وشالكه، وبين شتوتجارت ولايبزج.

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