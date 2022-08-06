في الجول يكشف أهم ما سيأتي في كلمة الخطيب

السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:29

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي خروج محمود الخطيب رئيس النادي في العاشرة من مساء اليوم السبت لتوضيح العديد من الأمور.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب يسرد تفاصيل ما يحدث بين الأهلي واتحاد الكرة.

وسيستعرض رئيس الأهلي المواقف المختلفة في كل القضايا العالقة بين الطرفين.

أخبار متعلقة
سيسينيون: كونتي كان سيقتلني.. وكولوسيفسكي: افتقدت اللعب مدرب نيوكاسل: كان ينقصنا الحلوى التي تزين الكعكة في مواجهة نوتنجهام خلفا لـ كوبر.. ديسابر مدربا للكونغو الديمقراطية علام ونائب السفير يدعمان منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب

وعلى رأسها أزمة الحكام ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر في الأهلي لـFilGoal.com أنه في حال استمرار لجنة الحكام في منصبها فلن يتراجع الأحمر عن اللعب بالناشئين بجانب عدم المشاركة في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي قراراته في وقت سابق الخميس الماضي بناء على ما حدث في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عقب إلغاء هدف للأهلي سجله بيرسي تاو بداعي التسلل.

وعقب المباراة مباشرة أعلن الأهلي عقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارته اليوم الخميس.

وطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام بداعي فقد نزاهتها ومصداقيتها مع مطالبته بإيقاف حكم تقنية الفيديو محمود عاشور بعد تسببه في إلغاء هدف بيرسي تاو.

وهدد الأهلي بعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالبه.

كما أوضح البيان أن محمود الخطيب رئيس الأهلي سيوضح كافة الأمور خلال الساعات المقبلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

** المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

** عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

** استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

ومن المفترض أن يلاقي الأهلي منافسه الزمالك في كأس السوبر المصري في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 28 أكتوبر المقبل.

ومن المفترض كذلك أن يواجه مصر للمقاصة في دور الـ16 من كأس مصر في الـ14 من شهر أغسطس الجاري.

طالع أيضا

ماذا قدم صلاح في أولى مباريات الدوري الإنجليزي

مرموش يشارك في افتتاح الدوري الألماني

وزارة الرياضة تحقق في هروب اللاعبين

صلاح يواصل هوايته في إنجلترا

الأهلي محمود الخطيب الدوري المصري
نرشح لكم
المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي مؤتمر ألميدا: لاعبو فاركو مجهدون بسبب مباراة الأهلي.. والبنك سيحصل على راحة أكبر مباشر - الخطيب: نرى بوضوح أن هناك استهداف وتربص بـ الأهلي حمزة الجمل: من الصعب تغيير شكل الإسماعيلي بالكامل.. ليس لدينا مهاجما أو بديل لـ باهر المحمدي قائمة الاتحاد – النحاس يضم 21 لاعبا.. وغياب مابولولو والغندور أمام الأهلي تحت أنظار فيتوريا.. فاركو والإسماعيلي يتعادلان سلبيا مباشر في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. الشناوي يتألق فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة
أخر الأخبار
المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي 21 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الأخيرة.. ميلان يكتسح فيتشينزا بسداسية قبل افتتاح الدوري الإيطالي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ألميدا: لاعبو فاركو مجهدون بسبب مباراة الأهلي.. والبنك سيحصل على راحة أكبر 32 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر - الخطيب: نرى بوضوح أن هناك استهداف وتربص بـ الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة الجمل: من الصعب تغيير شكل الإسماعيلي بالكامل.. ليس لدينا مهاجما أو بديل لـ باهر المحمدي 49 دقيقة | الكرة المصرية
توخيل يسبق برشلونة: تشيلسي وافق على رحيل ألونسو ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الاتحاد – النحاس يضم 21 لاعبا.. وغياب مابولولو والغندور أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة