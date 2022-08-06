علام ونائب السفير يدعمان منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب

حرص ضياء الدين حماد نائب السفير المصري في السعودية، على زيارة منتخب مصر للشباب في مقر إقامته من أجل تحفيزه قبل مواجهة المنتخب السعودي.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضد السعودية في نهائي كأس العرب للشباب المقامة في مدينة أبها السعودية.

وعقد الوزير المفوض جلسة مطولة مع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب.

كما حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواصل مع اللواء مشهور ومحمود جابر المدير الفني للمنتخب من أجل تحفيز البعثة قبل اللقاء المرتقب.

وأكد علام على أهمية المباراة وضرورة العودة باللقب.

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي، ووصل السعودية للنهائي بعد تخطي فلسطين.

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