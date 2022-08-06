علام ونائب السفير يدعمان منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب

السبت، 06 أغسطس 2022 - 19:26

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

حرص ضياء الدين حماد نائب السفير المصري في السعودية، على زيارة منتخب مصر للشباب في مقر إقامته من أجل تحفيزه قبل مواجهة المنتخب السعودي.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضد السعودية في نهائي كأس العرب للشباب المقامة في مدينة أبها السعودية.

وعقد الوزير المفوض جلسة مطولة مع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب.

أخبار متعلقة
فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني النحاس يكشف لـ في الجول حواره مع فيتوريا: استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات

كما حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواصل مع اللواء مشهور ومحمود جابر المدير الفني للمنتخب من أجل تحفيز البعثة قبل اللقاء المرتقب.

وأكد علام على أهمية المباراة وضرورة العودة باللقب.

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي، ووصل السعودية للنهائي بعد تخطي فلسطين.

اقرأ أيضا:

ماذا قدم صلاح في أولى مباريات الدوري الإنجليزي

مرموش يشارك في افتتاح الدوري الألماني

وزارة الرياضة تحقق في هروب اللاعبين

صلاح يواصل هوايته في إنجلترا

روي فيتوريا استاد الإسكندرية منتخب مصر
نرشح لكم
تحت أنظار فيتوريا.. فاركو والإسماعيلي يتعادلان سلبيا مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) المقاولون العرب.. بداية المباراة فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة في الجول يكشف أهم ما سيكشف عنه الخطيب في كلمته اليوم ميسي وشرقية وصاحب الصفقة القياسية.. تعرف على شباب الأهلي المنضم لقائمة مباراة الاتحاد التشكيل - إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز.. وخماسي دفاعي ضمن اختيارات شوقي غريب الأولى فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي بيان محمد أبو جبل: شكوى النصر السعودي لـ فيفا والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل
أخر الأخبار
تحت أنظار فيتوريا.. فاركو والإسماعيلي يتعادلان سلبيا دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) المقاولون العرب.. بداية المباراة 12 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية العقدة.. ضربة جزاء جورجينو تقود تشيلسي للفوز الأول في جوديسون بارك منذ 2017 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة 23 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة الصفقة.. دورتموند يجتاز ليفركوزن ويفقد لاعبا جديدا في مستهل الدوري الألماني 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف أهم ما سيكشف عنه الخطيب في كلمته اليوم 30 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي وشرقية وصاحب الصفقة القياسية.. تعرف على شباب الأهلي المنضم لقائمة مباراة الاتحاد 31 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سان جيرمان - ميسي ونيمار يقودان الهجوم.. وسارابيا يعوض غياب مبابي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة