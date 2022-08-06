فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي

السبت، 06 أغسطس 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

يواصل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر حضور مباريات الدوري المصري من أجل مشاهدة مستوى اللاعبين.

ويحضر فيتوريا مباراة فاركو والإسماعيلي على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وعلى هامش حضوره للمباراة قررت إدارة فاركو تكريم المدرب وإهدائه درع النادي.

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وكان روي فيتوريا تواجده أمس في مران فاركو واجتمع مع رئيس النادي ومع نونو ألميدا مدرب الفريق.

ويتواجد فيتوريا منذ أيام في الإسكندرية للقيام بجولة لحضور عدة مباريات في الدوري، والاجتماع مع بعض مدربي الدوري المصري.

واجتمع فيتوريا مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة.

وشدد على أهمية التواصل لمعرفة ايجابيات وسلبيات الكرة في مصر والعمل على تطويرها معا.

كما زار نادي الاتحاد السكندري، حيث اجتمع مع المدرب عماد النحاس.

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