قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري

السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:44

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي ضد البنك الأهلي

ضم ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي 8 لاعبين من فريق الشباب لقائمة الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

وغاب عن قائمة الأهلي مجموعة من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم علي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان.

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وذلك بعد قرار الأهلي باستكمال الدوري بالناشئين والشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

كما ضم سواريش 8 لاعبين من فريق الشباب لتعويض غياب الأساسيين، بالإضافة إلى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد فخري وزياد طارق، الذي سبق انضمامهم لقائمة الأهلي في الكثير من المباريات السابقة.

بينما عاد صلاح محسن لقائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أشرف بكري – محمد خليفة نصير – محمد أحمد "شرقية" - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: أليو ديانج – محمد محمود – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – محمد فخري – محمد حمدي علي – ميدو نبيل – علي عمرو

الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن – أحمد سيد غريب – زياد طارق

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

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