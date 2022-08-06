بعد رفض اللعب في تل أبيب.. نقل ودية أتليتكو مدريد إلى ملعب تدريب يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس عن نقل مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد والتي كان من المقرر أن تقام في تل أبيب إلى تورينو.

وستقام المباراة على ملعب تدريبات يوفنتوس غدا الأحد بدون حضور جماهيري.

وكان من المقرر أن يلعب يوفنتوس مع أتليتكو مدريد مباراة ودية في تل أبيب استعدادا لبداية الموسم المقبل.

وكان الفريقان قد تراجعا عن السفر إلى إسرائيل وخوض مواجهة مواجهة ودية هناك.

وأبلغ يوفنتوس منافسه أتليتكو بحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، برفضه السفر إلى تل أبيب بسبب الأوضاع السياسية.

وأضافت التقارير أن أتليتكو مدريد اتخذ القرار ذاته من أجل الحفاظ على سلامة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن ما يحدث في غزة تسبب في إلغاء مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس في إسرائيل.

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد خيتافي يوم 15 أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

فيما يواجه يوفنتوس منافسه ساسولو بالموعد ذاته ضمن افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي.

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