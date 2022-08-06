كلاتنبرج يصل في موعده ويجتمع مع عصام عبد الفتاح يوم الأحد

يصل الحكم الإنجليزي الدولي مارك كلاتنبرج مساء اليوم -السبت- إلى القاهرة، في الموعد المحدد سلفا لوصوله.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم تذاكر الطيران إليه يوم 2 أغسطس الماضي، بعد إتمام التعاقد معه لتطوير منظومة التحكيم.

ويعقد كلاتنبرج جلسة هامة مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام غدا -الأحد- لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة.

وتستهدف الجلسة مناقشة سبل تطوير التحكيم بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

أبدى الإنجليزي مارك كلاتنبرج تحمسه لتولي منصب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري.

وقال كلاتنبرج عبر حسابه على "تويتر": "متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنا قادم يا أم الدنيا".

وقال الاتحاد في بيان مرسل للصحفيين أمس الخميس: "اتحاد الكرة يؤكد أن تعاقده مع كلاتنبرج ينص علي توليه مقعد رئيس لجنة الحكام وأنه يقيم في مصر بشكل كامل".

وأضاف "في الوقت ذاته يستمر في منصبه كمستشار للاتحاد اليوناني بتكليف من الاتحاد الأوروبي وفقا للتعاقد".

وأوضح "علي أن يكون عمله هناك (مع الجانب اليوناني) من خلال اجتماعات "زووم" وليس بالتواجد في اليونان".

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالي.

وحضر كلاتنبرج إلى مصر في الأسابيع الماضية من أجل توقيع العقود مع اتحاد كرة القدم، قبل أن يغادر إلى بلاده.

ويتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

الحكم الإنجليزي السابق، سبق له العمل بالاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك بالصين ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.

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