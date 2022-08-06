لأول مرة.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج بالدوري الألماني

الملك يواصل هوايته.. صلاح يصنع ويسجل لينقذ ليفربول أمام فولام

كلوب عن صلاح: عاد في مستوى جيد.. ومسألة تجديد العقد لم تكن تؤثر عليه

تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون بافتتاح الدوري التركي على إسطنبول سبور

سنواصل تحركنا القانوني.. اتحاد جدة يصدر بيانا بشأن عقوبة حمد الله وحرمانه من القيد

انتهت الدوري التركي - طرابزون (2) (0) إسطنبول سبور

تشكيل طرابزون سبور – تريزيجيه أساسي في افتتاح الموسم أمام إسطنبول سبور

الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري

اتحاد الكرة السعودي لـ في الجول: لا مشكلة في قيد طارق حامد مع اتحاد جدة