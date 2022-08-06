لأول مرة.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج بالدوري الألماني
السبت، 06 أغسطس 2022 - 15:24
كتب : FilGoal
يدخل الجناح المصري عمر مرموش للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لفولفسبورج بالدوري الألماني.
ويستضيف فولفسبورج منافسه فيردر بريمن ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني.
مرموش عاد لصفوف فولفسبورج بعدما لعب الموسم المنصرم معارا إلى شتوتجارت.
ويعول نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج على مرموش وجوسيب بريكالو ولوكاس نميشا في قيادة هجوم فريقه أمام بريمن.
وجاء تشكيل فولفسبورج كالآتي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلس
خط الدفاع: بورنوا – ماكسينس لكرواكس - فان دي فين - ريدل باكو
الوسط: ماكسيميليان أرنولد – سفانبيرج - باتريك ويمر.
خط الهجوم: لوكاس نميشا - جوسيب بريكال - عمر مرموش.
وشارك مرموش في 23 مباراة بالدوري الألماني بالموسم الماضي.
وساهم الدولي المصري في ثمانية أهداف إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.
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