لأول مرة.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج بالدوري الألماني

السبت، 06 أغسطس 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يدخل الجناح المصري عمر مرموش للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لفولفسبورج بالدوري الألماني.

ويستضيف فولفسبورج منافسه فيردر بريمن ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني.

مرموش عاد لصفوف فولفسبورج بعدما لعب الموسم المنصرم معارا إلى شتوتجارت.

أخبار متعلقة
48 ساعة حاسمة.. كافاني على أبواب بوكا جونيورز فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني بسبب ما يحدث في غزة.. أتليتكو مدريد ويوفنتوس يرفضان اللعب في تل أبيب مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنبدأ الخطوات القانونية للشكوى بسبب عدم مشاركتنا في أبطال إفريقيا

ويعول نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج على مرموش وجوسيب بريكالو ولوكاس نميشا في قيادة هجوم فريقه أمام بريمن.

Image

وجاء تشكيل فولفسبورج كالآتي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: بورنوا – ماكسينس لكرواكس - فان دي فين - ريدل باكو

الوسط: ماكسيميليان أرنولد – سفانبيرج - باتريك ويمر.

خط الهجوم: لوكاس نميشا - جوسيب بريكال - عمر مرموش.

وشارك مرموش في 23 مباراة بالدوري الألماني بالموسم الماضي.

وساهم الدولي المصري في ثمانية أهداف إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

طالع أيضا

موعد قرعة الدور التمهيدي من أبطال إفريقيا والكونفدرالية

خلاف بين محمود جاد ورئيس إنبي

تين هاج يتحدث عن موقف رونالدو.. وانتظار دي يونج

الزمالك يغرم إمام عاشور

موعد انطلاق الدوري الجديد 2022-2023

عمر مرموش الدوري الألماني
نرشح لكم
الملك يواصل هوايته.. صلاح يصنع ويسجل لينقذ ليفربول أمام فولام كلوب عن صلاح: عاد في مستوى جيد.. ومسألة تجديد العقد لم تكن تؤثر عليه تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون بافتتاح الدوري التركي على إسطنبول سبور سنواصل تحركنا القانوني.. اتحاد جدة يصدر بيانا بشأن عقوبة حمد الله وحرمانه من القيد انتهت الدوري التركي - طرابزون (2) (0) إسطنبول سبور تشكيل طرابزون سبور – تريزيجيه أساسي في افتتاح الموسم أمام إسطنبول سبور الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري اتحاد الكرة السعودي لـ في الجول: لا مشكلة في قيد طارق حامد مع اتحاد جدة
أخر الأخبار
الملك يواصل هوايته.. صلاح يصنع ويسجل لينقذ ليفربول أمام فولام 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج بالدوري الألماني 22 دقيقة | المحترفون
48 ساعة حاسمة.. كافاني على أبواب بوكا جونيورز 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني ساعة | الكرة المصرية
بسبب ما يحدث في غزة.. أتليتكو مدريد ويوفنتوس يرفضان اللعب في تل أبيب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنبدأ الخطوات القانونية للشكوى بسبب عدم مشاركتنا في أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - محمود جابر: لدينا هدف واضح.. ومدرب السعودية: نتطلع لإحراز اللقب الثالث 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (2) - (2) ليفربول.. تعادل مثير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة