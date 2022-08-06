48 ساعة حاسمة.. كافاني على أبواب بوكا جونيورز

يبدو أن إدينسون كافاني سيعود على أمريكا اللاتينية بعد مسيرة حافلة في الدوريات الأوروبية.

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل مهاجمه إدينسون كافاني بنهاية الموسم المنصرم وعقب انتهاء تعاقده رسميا.

واقترب كافاني من الانتقال إلى صفوف بوك جونيورز خلال هذا الصيف بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت التقارير ان كافاني يرغب في التوقيع على عقد لمدة 18 شهرا مع بوكا جونيورز.

وشددت على أن انتقال كافاني إلى بوكا جونيورز سيُحسم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إذ يُغلق باب الانتقالات الصيفية في الأرجنتين يوم 8 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن كافاني لديه الرغبة في خوض تجربة اللعب في الدوري الأرجنتيني رغم تلقيه عرضا جادا من فياريال الإسباني.

كافاني سبق له اللعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الإيطالي مع باليرمو ونابولي، والدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

نجم منتخب أوروجواي هو الهداف التاريخي لسان جيرمان إذ سجل 200 هدف في 301 مباراة، في الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2020.

وخاض كافاني مع باليرمو 117 مباراة سجلة خلالهم 37 هدفا.

فيما لعب مع نابولي 137 مباراة سجل خلالهم 104 هدفا.

البالغ من العمر 34 عاما لعب 59 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 19 هدفا.

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