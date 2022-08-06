48 ساعة حاسمة.. كافاني على أبواب بوكا جونيورز

السبت، 06 أغسطس 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد وروما

يبدو أن إدينسون كافاني سيعود على أمريكا اللاتينية بعد مسيرة حافلة في الدوريات الأوروبية.

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل مهاجمه إدينسون كافاني بنهاية الموسم المنصرم وعقب انتهاء تعاقده رسميا.

واقترب كافاني من الانتقال إلى صفوف بوك جونيورز خلال هذا الصيف بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أخبار متعلقة
كاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية تين هاج يتحدث عن موقف رونالدو.. وانتظار دي يونج مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنبدأ الخطوات القانونية للشكوى بسبب عدم مشاركتنا في أبطال إفريقيا بسبب ما يحدث في غزة.. أتليتكو مدريد ويوفنتوس يرفضان اللعب في تل أبيب

وأوضحت التقارير ان كافاني يرغب في التوقيع على عقد لمدة 18 شهرا مع بوكا جونيورز.

وشددت على أن انتقال كافاني إلى بوكا جونيورز سيُحسم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إذ يُغلق باب الانتقالات الصيفية في الأرجنتين يوم 8 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن كافاني لديه الرغبة في خوض تجربة اللعب في الدوري الأرجنتيني رغم تلقيه عرضا جادا من فياريال الإسباني.

كافاني يوجه صدمة قوية لباريس ويغيب أمام مانشستر يونايتد | العربية Goal.com

كافاني سبق له اللعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الإيطالي مع باليرمو ونابولي، والدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

نجم منتخب أوروجواي هو الهداف التاريخي لسان جيرمان إذ سجل 200 هدف في 301 مباراة، في الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2020.

وخاض كافاني مع باليرمو 117 مباراة سجلة خلالهم 37 هدفا.

فيما لعب مع نابولي 137 مباراة سجل خلالهم 104 هدفا.

البالغ من العمر 34 عاما لعب 59 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 19 هدفا.

طالع أيضا

موعد قرعة الدور التمهيدي من أبطال إفريقيا والكونفدرالية

خلاف بين محمود جاد ورئيس إنبي

تين هاج يتحدث عن موقف رونالدو.. وانتظار دي يونج

الزمالك يغرم إمام عاشور

موعد انطلاق الدوري الجديد 2022-2023

كافاني بوكاجونيورز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الملك يواصل هوايته.. صلاح يصنع ويسجل لينقذ ليفربول أمام فولام لأول مرة.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج بالدوري الألماني بسبب ما يحدث في غزة.. أتليتكو مدريد ويوفنتوس يرفضان اللعب في تل أبيب انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (2) - (2) ليفربول.. تعادل مثير تشكيل ليفربول – صلاح وأليسون أساسيان أمام فولام.. ونونيز على مقاعد البدلاء مجددا تين هاج يتحدث عن موقف رونالدو.. وانتظار دي يونج كلوب عن صلاح: عاد في مستوى جيد.. ومسألة تجديد العقد لم تكن تؤثر عليه بنفيكا يبدأ حملة استعادة اللقب الغائب بالفوز على أروكا
أخر الأخبار
الملك يواصل هوايته.. صلاح يصنع ويسجل لينقذ ليفربول أمام فولام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج بالدوري الألماني 23 دقيقة | المحترفون
48 ساعة حاسمة.. كافاني على أبواب بوكا جونيورز 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني ساعة | الكرة المصرية
بسبب ما يحدث في غزة.. أتليتكو مدريد ويوفنتوس يرفضان اللعب في تل أبيب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنبدأ الخطوات القانونية للشكوى بسبب عدم مشاركتنا في أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - محمود جابر: لدينا هدف واضح.. ومدرب السعودية: نتطلع لإحراز اللقب الثالث 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (2) - (2) ليفربول.. تعادل مثير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة