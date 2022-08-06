فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني

السبت، 06 أغسطس 2022 - 14:08

كتب : أحمد الخولي

فيتوريا وبسيوني

يواصل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا زياراته لأندية الدوري الممتاز ومدربيها.

وتواجد فيتوريا في نادي سموحة هذه المرة، على هامش تواجده بالإسكندرية.

واجتمع فيتوريا مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة.

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جاء ذلك في حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة نادي سموحة.

ووجه روي فيتوريا الشكر لنادي سموحة والجهاز الفني على حفاوة الاستقبال.

وشدد على أهمية التواصل لمعرفة ايجابيات وسلبيات الكرة في مصر والعمل على تطويرها معا.

في المقابل رحب بسيوني بالمدرب البرتغالي موضحا أن هذا التواصل يصب في النهاية لصالح الكرة المصرية.

وتواجد فيتوريا قبل سموحة في نادي فاركو حيث اجتمع بمواطنه نونو ألميدا مدرب الفريق.

كما زار نادي الاتحاد السكندري، حيث اجتمع مع المدرب عماد النحاس.

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