مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنبدأ الخطوات القانونية للشكوى بسبب عدم مشاركتنا في أبطال إفريقيا

السبت، 06 أغسطس 2022 - 13:27

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز

ينوي بيراميدز بدء الخطوات القانونية والتقدم بشكوى من أجل المطالبة بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل وليس الكونفدرالية.

وكشف مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com اليوم السبت "ننتظر خطاب اتحاد الكرة الرسمي بمشاركتنا في الكونفدرالية لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية في التقاضي".

وواصل "الخطوة الأولى ستكون التقدم بشكوى أمام لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة".

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وأردف "إن لم يتم إنصافنا فسوف نتقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم المصدر "وأخيرا إن لم يتم إنصافنا فسوف نلجأ للمحكمة الرياضية".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إرسال أسماء الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وكان مصدر من بيراميدز كشف في وقت سابق لـFilGoal.com: "جددنا طلبنا لاتحاد الكرة بخصوص حق النادي في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأضاف "لدينا نية تصعيد الشكوى لأعلى المستويات للحصول على حقوقنا مهما كلف الأمر".

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