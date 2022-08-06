كأس العرب للشباب - محمود جابر: لدينا هدف واضح.. ومدرب السعودية: نتطلع لإحراز اللقب الثالث

السبت، 06 أغسطس 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

محمود جابر - المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003

شدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام منافسه السعودي.

وقال جابر في مؤتمر صحفي: "نحن هنا للمنافسة وهدفنا تعزيز الصورة المميزة عن الكرة المصرية".

وأضاف "ندرك قيمة المنتخب السعودي وفوزه باللقب أكثر من مرة، لكن طموحنا نيل الذهب وإسعاد جماهيرنا التي ساندتنا طوال البطولة".

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ويلعب منتخب مصر للشباب ضد منتخب السعودية، غدا الأحد ضمن نهائي كأس العرب تحت 20 عاما.

في المقابل قال محمد مسعد مساعد مدرب المنتخب السعودي: "استعداداتنا تمت على أكمل وجه، ونتطلع لإحراز اللقب الثالث على مستوى البطولة".

وشدد "نهدف لترجمة أفضليتنا الهجومية والدفاعية وبلوغ النهائي بمعانقة الذهب".

ويحمل المنتخب السعودي لقب النسخة الماضية من كأس العرب للشباب عقب فوزه على المنتخب الجزائري في البطولة التي أقيمت في مصر.

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مشوار الفريقين

منتخب مصر للشباب فاز في دور المجموعات على سلطنة عمان بهدف دون رد وعلى الصومال بهدفين دون مقابل.

وفاز الفراعنة على منتخب المغربي بهدفين مقابل بهدف في ربع نهائي المسابقة قبل الفوز على الجزائر 3-1 في نصف النهائي.

في المقابل فاز المنتخب السعودي على موريتانيا بهدفين دون رد وعلى العراق 4-1 في دور المجموعات.

وتأهل مستضيف البطولة لنصف النهائي عقب الفوز على اليمن 3-1 بركلات الترجيح.

وخطف منتخب السعودية بطاقة التأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على منتخب فلسطين 5-0.

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