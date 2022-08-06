سجل أول أهدافه.. سواريز البديل يقود ناسيونال للفوز على رنتيستاس

السبت، 06 أغسطس 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

لويس سواريز

سجل لويس سواريز أول أهدافه بقميص ناسيونال في ثاني مبارياته مع النادي الأوروجواياني.

لويس سواريز

النادي : ناسيونال

ناسيونال

وفاز ناسيونال على رنتيستاس بنتيجة 3-0 ضمن المباراة الثانية من الجولة الختامية بمسابقة الدوري.

وأحرز خوسيه لويس رودريجيز الهدف الأول لـ ناسيونال في الدقيقة الثانية من المباراة.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم السبت 6-8-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وتشيلسي وبيراميدز والإسماعيلي بنفيكا يبدأ حملة استعادة اللقب الغائب بالفوز على أروكا أمير مرتضى: الزمالك لم يحسم اللقب.. وبنشرقي لم يفعل شيئا خاطئا أرتيتا: تدربنا على الهدف الأول أمام كريستال بالاس ليلة المباراة

وأضاف إجناسيو راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 41 قبل أن يحل لويس سواريز بديلا في الدقيقة 46.

سواريز احتاج 13 دقيقة فقط ليسجل أول أهدافه بقميص ناسيونال وضمن النقاط الثلاث لناديه.

ناسيونال حصل على أول 3 نقاط خلال الجولة الختامية من الدوري الأورجواياني بعدما خسر المواجهة الأولى على يد مالدونادو بهدفين مقابل هدف.

Image

وانتهى عقد سواريز مع أتليتكو مدريد مع نهاية الموسم الماضي، لينتقل مجانًا إلى ناسيونال.

المهاجم صاحب الـ 35 عامًا بدأ مسيرته في ناسيونال ببلاده أوروجواي عام 2001، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2005 وقد فيه موسمًا.

وقاد سواريز فريق ناسيونال للتتويج بالدوري الأوروجوائي وقتها بتسجيله 12 هدفًا.

وخاض سوايرز مسيرة حافلة في أوروبا مع أندية جرونينجن وأياكس وليفربول وبرشلونة وأتليتكو مدريد قبل العودة لموطنه.

طالع أيضا

رسميا – تعرف على وجهة بنشرقي

طالع ما قاله كلوب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

طالع ما قاله بيب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

ليفاندوفسكي: فهمت فكر تشافي منذ أول دقيقة

لويس سواريز لويس سواريز - ناسيونال
نرشح لكم
رومانو يعلن انضمام ريكي بويج إلى لوس أنجلوس جالاكسي كوبا ليبرتادوريس – بالميراس يعكر إنجاز هالك التاريخي مع أتليتكو مينيرو كوبا ليبرتادوريس – ثنائية أراسكايتا وجابيجول تقود فلامنجو للفوز على كورينثيانز حلمه تحقق بعد عام.. خوان رينوسو مديرا فنيا لـ بيرو كوبا سود أمريكانا - لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول مع ناسيونال كونميبول يبدأ الحملة الأولى لاستضافة 4 دول لاتينية لـ كأس العالم 2030 أحضروا له جائزة بوشكاش الآن.. هدف أسطوري على طريقة "كابتن ماجد" في بوليفيا لا أحد يقدر على راقصات السامبا.. البرازيل تحصد كوبا أمريكا للسيدات
أخر الأخبار
محمود جاد: مسؤولو إنبي لا يردون على عرض ويجان.. ورئيس النادي: لم لا يوجد أي شيء رسمي 4 دقيقة | الكرة المصرية
سجل أول أهدافه.. سواريز البديل يقود ناسيونال للفوز على رنتيستاس 17 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم السبت 6-8-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وتشيلسي وبيراميدز والإسماعيلي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بنفيكا يبدأ حملة استعادة اللقب الغائب بالفوز على أروكا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى: الزمالك لم يحسم اللقب.. وبنشرقي لم يفعل شيئا خاطئا 10 ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: تدربنا على الهدف الأول أمام كريستال بالاس ليلة المباراة 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد إلى فرنسا بعد 5 سنوات.. فيرتو يغادر روما صوب مارسيليا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
لاكازيت يسجل ويصنع.. ليون يفوز على أجاكسيو في افتتاح الدوري الفرنسي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة