سجل أول أهدافه.. سواريز البديل يقود ناسيونال للفوز على رنتيستاس

سجل لويس سواريز أول أهدافه بقميص ناسيونال في ثاني مبارياته مع النادي الأوروجواياني.

لويس سواريز النادي : ناسيونال ناسيونال

وفاز ناسيونال على رنتيستاس بنتيجة 3-0 ضمن المباراة الثانية من الجولة الختامية بمسابقة الدوري.

وأحرز خوسيه لويس رودريجيز الهدف الأول لـ ناسيونال في الدقيقة الثانية من المباراة.

وأضاف إجناسيو راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 41 قبل أن يحل لويس سواريز بديلا في الدقيقة 46.

سواريز احتاج 13 دقيقة فقط ليسجل أول أهدافه بقميص ناسيونال وضمن النقاط الثلاث لناديه.

ناسيونال حصل على أول 3 نقاط خلال الجولة الختامية من الدوري الأورجواياني بعدما خسر المواجهة الأولى على يد مالدونادو بهدفين مقابل هدف.

وانتهى عقد سواريز مع أتليتكو مدريد مع نهاية الموسم الماضي، لينتقل مجانًا إلى ناسيونال.

المهاجم صاحب الـ 35 عامًا بدأ مسيرته في ناسيونال ببلاده أوروجواي عام 2001، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2005 وقد فيه موسمًا.

وقاد سواريز فريق ناسيونال للتتويج بالدوري الأوروجوائي وقتها بتسجيله 12 هدفًا.

وخاض سوايرز مسيرة حافلة في أوروبا مع أندية جرونينجن وأياكس وليفربول وبرشلونة وأتليتكو مدريد قبل العودة لموطنه.

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