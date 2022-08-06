بنفيكا يبدأ حملة استعادة اللقب الغائب بالفوز على أروكا
السبت، 06 أغسطس 2022 - 00:50
كتب : FilGoal
بدأ بنفيكا مشوار استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي خلال النسخ الثلاث الأخيرة بالفوز على أروكا.
وفاز بنفيكا على أروكا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري البرتغالي.
video:1
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) August 5, 2022
Enzo Fernández 51'
Liga Portugal bwin (#1) | Benfica 3-0 FC Arouca#LigaPortugalbwin #SLBFCA https://t.co/bR6g3cXXTA pic.twitter.com/2UT4glJH2h
بنفيكا حقق آخر ألقابه للدوري البرتغالي موسم 2018-2019، فيما يجمل بورتو لقب النسخة الماضية.
وافتتح جيلبرتو مورايس التسجيل لصالح بنفيكا في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة أليخاندرو جريمالدو.
وأضاف رافا سيلفا الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 42 من الشوط الأول للمباراة.
وعززو إنزو فيرنانديز تقدم بنفيكا بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.
واختتم رافا سيلفا أهداف بنفيكا في شباك أروكا في الدقيقة 86 بعد تمريرة ألكسندر باه.
وحصد بنفيكا النقاط الثلاث الأولى في مشواره بالدوري البرتغالي.
#SLBFCA | 4-0 | 🎥 86' RAFA!!!! ⚽⚽#LigaPortugalbwin pic.twitter.com/sP2eR7nZBy— SL Benfica (@slbenfica_en) August 5, 2022
طالع أيضا
طالع ما قاله كلوب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري
طالع ما قاله بيب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري