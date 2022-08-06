أمير مرتضى: الزمالك لم يحسم اللقب.. وبنشرقي لم يفعل شيئا خاطئا

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الجونة في مباراة اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي عقب المباراة: "الفوز خطوة مهمة نحو الحفاظ على لقب الدوري, والزمالك لم يحسم اللقب بعد ولا تزال المنافسة مستمرة".

وأضاف "الزمالك سيغلق ملف مباراة الجونة وسيركز في لقاء المقاصة المقبل".

وعن رحيل المغربي أشرف بنشرقي قال: "الزمالك لا يقف على أي لاعب. أتمنى التوفيق لبنشرقي في خطوته الجديدة".

وفي تصريحات تالية لقناة أون تايم سبورتس قال أمير مرتضى: "سجلنا هدفين في الشوط الأول ثم تم إلغاء الثالث، سنراجع الفيديو لنعرف سبب الإلغاء".

وأضاف "سواء واجهنا فريقا متقدما أو متأخرا في جدول الترتيب، نحن نمنح كل الفرق احترامها".

وأوضح "مرتضى منصور (رئيس النادي) أول من أرسى أن الموسم الحالي لم ينته وأننا يجب أن نقاتل للعودة، وكانت البداية بالتعاقد مع (المدرب جوسفالدو) فيريرا".

أما عن بنشرقي قال أمير مرتضى: "ليس لدينا ما نخفيه أو نجمله. من يريد البقاء في الزمالك أهلا وسهلا، ومن لا يريد أهلا وسهلا أيضا. اللاعب لم يفعل شيئا خاطئا، فعقده انتهى واستأذن في الرحيل بضعة أيام أبكر. الجمهور له حق المعرفة وكل شيء تم إعلانه في الوقت المناسب".

واختتم "لم يخرج أي من اللاعبين للقاءات إعلامية اليوم لأننا أجرينا المران مباشرة على نفس الملعب (خالد بشارة) بعد المباراة".

ورفع الأبيض رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي لعب مباراة أقل، و13 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

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