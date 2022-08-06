عاد إلى فرنسا بعد 5 سنوات.. فيرتو يغادر روما صوب مارسيليا
السبت، 06 أغسطس 2022 - 00:09
كتب : FilGoal
أعلن أولمبيك مارسيليا تعاقده مع جوردان فيرتو لاعب وسط الفريق روما الإيطالي.
جوردان فيرتوه
النادي : أولمبيك مارسيليا
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن الصفقة تبلغ قيمتها 11 مليون يورو.
ويضاف إلى هذا المبلغ 4.5 مليون يورو كمكافآت محتملة.
وأجرى فيرتو الكشف الطبي صباح الجمعة، ثم وقع العقود قبل الإعلان عن الصفقة.
بذلك يعود فيرتو إلى فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية إعارته في صفوف سانت إيتيان في صيف 2017 ليعود إلى أستون فيلا.
بعد ذلك باعه أستون إلى فيورنتينا الإيطالي مقابل 7 مليون يورو، ثم انتقل منه إلى روما معارا في 2019 مقابل مليون يورو.
وتحولت الإعارة إلى بيع نهائي في صيف 2020 مقابل 17.5 مليون يورو.
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