إلغاء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة أمام الزمالك

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 23:41

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو الأول أمام الجونة

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الجونة ضد الزمالك التي أقيمت اليوم -الجمعة- ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء ذلك بسبب عدم حضور الصحفيين.

وأخطر مراقب المباراة جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة بإلغاء المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

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وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة.

وأقيمت هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

ورفع الأبيض رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي لعب مباراة أقل، و13 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

وحقق الزمالك أكبر فوز له في مدينة الغردقة على الجونة منذ الفوز 2-0 في يناير 2020 موسم 2019-2020.

ولم يستطع طلعت يوسف من الفوز على الزمالك من أبريل 2018، ومنذ ذلك الحين خاض 6 مباريات خسر 5 وتعادل في 1.

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