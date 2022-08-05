الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف

تأكد غياب إمام عاشور وحسام عبد المجيد لاعبا الزمالك أمام مصر للمقاصة للإيقاف.

وتعرض إمام عاشور للطرد في الدقيقة الـ 82 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

إمام سجل هدف الزمالك الرابع في الدقيقة الـ81 بعد تمريرة من شيكابالا، لينفرد بالمرمى ويسجل.

واحتفل إمام بالهدف بالذهاب إلى المدرجات وتسلق السور الحديدي الذي سطق جزء منه جزئيا دون أي خسائر، لكن أمين عمر حكم المباراة منحه بطاقة صفراء ثانية ليطرد من اللقاء.

وبعدها بدقائق، تحصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق على إنذار أيضا، ليتأكد كذلك غيابه عن المباراة المقبلة.

وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 10 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، قبل مباراة الأخير أمام المقاولون العرب غدا.

ويلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ30 من المسابقة.

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