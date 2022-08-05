بايرن ميونيخ يقسو على فرانكفورت في افتتاح الدوري وماني يعيد رقم غائب منذ 10 سنوات

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ وفرانكفورت

افتتح بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بالفوز على آينتراخت فرانكفورت.

وفاز بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ، جوشوا كيميش وبنيامين بافار وساديو ماني وسيرج جنابري وجمال موسيالا (هدفين)، فيما سجل راندال كولو هدف فرانكفورت الوحيد.

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ساديو ماني سجل أول أهدافه مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني بعد انضمامه قادما من ليفربول.

النجم السنغالي بات أول لاعب يسجل مع بايرن ميونيخ خلال أول مباراتين رسميتين منذ الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في موسم 2012-2013.

وكان ماني قد سجل أول أهدافه الرسمية خلال نهائي كأس السوبر الألماني الذي حسمه بايرن على حساب لايبزج بنتيجة 5-3.

أحداث المباراة

حفلة أهداف

افتتح جوشوا كيميتش أهداف بايرن ميونيخ مبكرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة خادعة.

وأضاف بنيامين بافار الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ساديو ماني الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 28 بعد تمريرة سيرجي جنابري.

وأحرز جمال موسيالا الهدف الرابع لبايرن ميونيخ في الدقيقة 35 بعد هجمة منظمة قادها ساديو ماني.

واستغل سيرجي جنابري تمريرة مولر وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 42.

خطأ نوير

راندال كولو استغل خطأ مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ وقطع الكرة وسجل الهدف الأول لفرانكفورت.

جمال موسيالا رفض أن تنتهي المباراة دون أن يضع بصمة جديدة وسجل الهدف السادس لفريقه والثاني الشخصي له.

وحصد بايرن ميونيخ أول 3 نقاط في حملة الدفاع عن لقبه، إذ إذ توج باللقب في السنوات العشرة الأخيرة.

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