هدف على الانفراد التام.. الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب في الدوري المصري

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

هدف سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام سموحة

هز سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك شباك الجونة بالهدف الثالث للفريق الأبيض.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الـ29 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد خالد بشارة.

وكان أحمد سيد "زيزو" الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 7، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 38.

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وهي الصناعة الثالثة لـ نيمار في الدوري هذا الموسم، بعدما صنع أمام سموحة وبيراميدز أيضا لسيف الجزيري.

وسجل الجزيري هدفه من صناعة سيد عبد الله "نيمار"، وبذلك يصنع نيمار للجزيري للمباراة الثانية على التوالي، وللهدف الثالث على التوالي يسجل التونسي من تمريرات عبد الله.

حيث صنع نيمار للجزيري أمام سموحة وفاز الزمالك 2-0، ثم صنع له أمام بيراميدز وفاز الزمالك 3-0.

ووصل التونسي سيف الجزيري إلى هدفه رقم 35 في الدوري المصري بشكل عام مع الزمالك ومن قبله المقاولون العرب وطنطا.

بذلك يعادل الجزيري رقم علي محسن لاعب منتخب اليمن والزمالك السابق كأكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في الدوري المصري برصيد 35 هدفا.

أهداف الجزيري في الدوري المصري جاءت بواقع 7 أهداف مع طنطا، و17 هدفا مع المقاولون العرب، و11 هدفا مع الزمالك.

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