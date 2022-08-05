عماد النحاس لـ في الجول: مواجهة شباب الأهلي صعبة لهذه الأسباب

تحدث عماد النحاس المدير الفني لـ الاتحاد السكندري عن مواجهة الأهلي باللاعبين الشباب والناشئين.

ويستعد زعيم الثغر للقاء الأهلي يوم الأحد المقبل في ختام الجولة 29 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

عماد النحاس لـ FilGoal.com: "صعب جدا مواجهة شباب الأهلي، لأنه من السهل اللعب أمام لاعبين أعرفهم وأعرف أسلوبهم".

وأضاف "اللاعب الناشئ لديه طموح ويريد أن يثبت نفسه".

وأكمل "لذلك إذا كانت قدراته 70% سيقدم 300% من أجل تثبيت أقدامه".

وواصل "بالإضافة لأنني لا أعرفهم ولا أعرف طريقة لعبهم وهو ما يجعل المباراة صعبة".

وأتم "أبلغت اللاعبين بذلك من أجل تحضيرهم للمباراة".

وشهد مران الأهلي اليوم الجمعة، مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وانتظم صلاح محسن شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية الذي ‏تعرض له خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب.‏

وأعلن مجلس إدارة الأهلي قراراته عقب اجتماعه اليوم الخميس بناء على ما حدث في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وجاءت القرارات كالتالي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

** المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

** عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

** استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

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