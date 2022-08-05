أوباما جاهز لمواجهة المقاصة رغم الإنذار

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 21:48

كتب : FilGoal

أمين عمر يحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام الجونة

لن يغيب يوسف إبراهيم "أوباما" عن الزمالك أمام مصر للمقاصة رغم تحصله على إنذار أمام الجونة.

ويعد الإنذار هو الرابع لـ أوباما هذا الموسم في بطولة الدوري.

وتحصل أوباما على بطاقة صفراء مع الزمالك أمام الجونة بعد تدخل قوي على قدم نور السيد.

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وتحصل أوباما على إنذارات أمام الإسماعيلي، وبيراميدز، ثم تحصل على إنذار أمام المصري من دكة البدلاء، ليغيب أمام إيسترن كومباني للإيقاف.

أوباما شارك هذا الموسم في 21 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري. صنع فيهم هدفين.

ويتقدم الزمالك حتى الآن الجونة بهدفين مقابل لا شيء مع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء.

ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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