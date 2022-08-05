البنك الأهلي يحصد 3 نقاط ويضع مصر للمقاصة على أعتاب الهبوط

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

أضاف نادي البنك الأهلي 3 نقاط إلى رصيده وقرب مصر للمقاصة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وفاز البنك الأهلي على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وسجل كريم بامبو وفادي فريد لـ البنك الأهلي فيما أحرز محمود فهمي الهدف الوحيد لفائدة مصر للمقاصة.

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البنك الأهلي حقق الفوز الأول بعد 3 مباريات بدون فوز إذ تعادل مع الجونة وخسر من فيوتشر وبيراميدز.

فيما اقترب مصر للمقاصة من الهبوط للدرجة الثانية وخسر للمباراة الثالثة على التوالي وللمرة 18 خلال الموسم الحالي بالدوري.

فادي فريد لاعب البنك الأهلي سجل أول أهدافه خلال الموسم الحالي من الدوري.

أحداث المباراة

هدف مبكر

بدأ نادي البنك الأهلي المباراة بهجوم مبكر وسجل كريم بامبو الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعدما وضع الكرة من فوق حارس مرمى مصر للمقاصة.

وواصل البنك الأهلي سيطرته على مجريات الشوط الأول وأهدر محمد هلال فرصة هدف مؤكد من ضربة رأسية رائعة أنقذها رمضان مصطفى حارس المقاصة.

ضغط الضيوف

الغيني موسى دياوارا نجح في استغلال خطأ دفاع مصر للمقاصة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 37 .

ونجح فادي فريد في تسجيل الهدف الثاني للبنك الأهلي بعدما سدد بنجاح في الدقيقة 38 .

تقليص الفارق

مصر للمقاصة تخلى عن حذره الدفاعي وبدأ الشوط الثاني بشكل هجومي وهدد مرمى البنك الأهلي عن طريق محمود فهمي.

ونجح فهمي في تسجيل الهدف الأول لمصر للمقاصة بعد متابعة الكرة المرتدة من قائم أحمد عفيفي حارس مرمى البنك الأهلي.

وبهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الـ18 الأخير.

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