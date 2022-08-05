تشكيل بايرن ميونيخ.. ماني يقود الهجوم ودي ليخت على الدكة في افتتاح الدوري الألماني

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

ساديو ماني

دفع يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ بالسنغالي ساديو ماني في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة آينتراخت فرانكفورت.

ويستضيف آينتراخت فرانكفورت منافسه بايرن ميونيخ على ملعب دوتش بانك بارك ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وفضل ناجلسمان الاحتفاظ بالمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: لوكاس هيرنانديز- دايوت أوباميكانو - ألفونسو ديفيز - بنجامين بافار

الوسط: مارسيل سابيتزر- جمال موسيالا - سيرج جنابري- توماس مولر- جوشوا كيميتش

في الهجوم: ساديو ماني.

ويسعى بايرن للتتويج بلقب الدوري الألماني رقم 11 على التوالي.

إذ توج باللقب في السنوات العشرة الأخيرة.

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