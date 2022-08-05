تشكيل طرابزون سبور – تريزيجيه أساسي في افتتاح الموسم أمام إسطنبول سبور
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 19:54
كتب : FilGoal
يبدأ محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع طرابزون سبور في افتتاح موسم 2022-23 من الدوري التركي في مواجهة إسطنبولسبور.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
طرابزون حامل اللقب توج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر التركي بمشاركة الجناح المصري أساسيا أيضا.
وجاء تشطيل طرابزون سبور:
حراسة المرمى: أوجورشان شاكير
الدفاع: ستريجر لارسن – دورخان توكوز – فيتور هوجو – إرين إلميلي
الوسط: مانوليس سيوبيس – عبد القادر عمر – أناستاسيوس باكاسيتاس
الهجوم: إدين فيشكا – أندرياس كورنيليوس – محمود حسن تريزيجيه
وتأهل إسطنبول سبور للدوري التركي بعدما تفوق في الملحق الموسم الماضي.
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