تشكيل طرابزون سبور – تريزيجيه أساسي في افتتاح الموسم أمام إسطنبول سبور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يبدأ محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع طرابزون سبور في افتتاح موسم 2022-23 من الدوري التركي في مواجهة إسطنبولسبور.

طرابزون حامل اللقب توج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر التركي بمشاركة الجناح المصري أساسيا أيضا.

وجاء تشطيل طرابزون سبور:

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حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

الدفاع: ستريجر لارسن – دورخان توكوز – فيتور هوجو – إرين إلميلي

الوسط: مانوليس سيوبيس – عبد القادر عمر – أناستاسيوس باكاسيتاس

الهجوم: إدين فيشكا – أندرياس كورنيليوس – محمود حسن تريزيجيه

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وتأهل إسطنبول سبور للدوري التركي بعدما تفوق في الملحق الموسم الماضي.

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